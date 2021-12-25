https://arabic.sputniknews.com/20211225/مالي-تنفي-مزاعم-غربية-بوجود-دعم-روسي-لنشر-مرتزقة-عسكريين-على-أراضيها-1054539900.html

مالي تنفي مزاعم غربية بوجود دعم روسي لنشر مرتزقة عسكريين على أراضيها

مالي تنفي مزاعم غربية بوجود دعم روسي لنشر مرتزقة عسكريين على أراضيها

نفت حكومة مالي مزاعم غربية تفيد بتقديم روسيا دعما ماديا عن طريق نشر مرتزقة على أراضيها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T09:58+0000

2021-12-25T09:58+0000

2021-12-25T09:58+0000

روسيا

مالي

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وحسب بيان أصدرته الحكومة المالية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، نفى المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، نشر "عناصر من شركة أمنية خاصة" في مالي، مؤكدا أن الموجودين هم "مدربون روس" كانوا حاضرين في إطار اتفاق ثنائي بين مالي وروسيا.وقال مايغا: "ننفي رسميا هذه المزاعم التي لا أساس لها، ونطالب بتقديم الأدلة من قبل مصادر مستقلة"، مشيرا إلى أن "المدربين الروس موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن الوطنية".وفي وقت سابق من هذا الشهر، علق الاتحاد الأوروبي مهمته التدريبية للجنود في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف من احتمال تورطهم في انتهاكات للقانون الدولي من قبل "المرتزقة الروس"، بما في ذلك مجموعة فاغنر.وأدانت الولايات المتحدة، التي عاقبت فاغنر بسبب أفعالها في جمهورية أفريقيا الوسطى في وقت سابق من هذا العام، أي نشر محتمل لمرتزقة روس في مالي.من جهته، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية، لكن المتعاقدين العسكريين الخاصين لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم مادامو لا ينتهكون القانون الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20211112/لافروف-اتهام-روسيا-بإرسال-مرتزقة-إلى-مالي-لا-أساس-له-من-الصحة-1050691443.html

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روسيا, مالي