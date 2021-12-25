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https://arabic.sputniknews.com/20211225/ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الماليزية-بعد-نفي-الكويت-بيعها-مقاتلات-إف---18؟-1054557011.html
ما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟
ما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟
نشرت مجلة أمريكية تقريرا، قبل يومين، عن أن ماليزيا تأمل في شراء أسطول مقاتلات "إف/ إيه - 18" الكويتية، وهو الأمر الذي نفته الكويت. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T18:29+0000
2021-12-25T18:29+0000
رصد عسكري
أخبار الكويت اليوم
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وبحسب تقرير مجلة "ديفينس نيوز" فإن الحديث عن شراء ماليزيا للطائرات الكويتية، جاء خلال نقاش داخل البرلمان الماليزي وأنه لا توجد مفاوضات بين البلدين بهذا الشأن، وهو الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس الماضي، عندما أشارت إلى أن أي صفقة من هذا النوع سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد موافقة البلد المصنع للطائرة وهو الولايات المتحدة الأمريكية.ما هي قدرات القوات الجوية الماليزية؟تصنف القوات الجوية الماليزية في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك ماليزيا 147 طائرة حربية بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية.وتضم القوات الجوية الماليزية 13 طائرة هجومية و18 طائرة نقل عسكري و40 طائرة تدريب.كما تمتلك ماليزيا 4 طائرات مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 42 مروحية.
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رصد عسكري, أخبار الكويت اليوم

ما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟

18:29 GMT 25.12.2021
© REUTERS / U.S. Navyمقاتلة متعددة المهام (إف\أيه-18إي\إف سوبر هورنت) تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" في منطقة بحر العرب، 18 مايو/ أيار 2019
مقاتلة متعددة المهام (إف\أيه-18إي\إف سوبر هورنت) تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن في منطقة بحر العرب، 18 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / U.S. Navy
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نشرت مجلة أمريكية تقريرا، قبل يومين، عن أن ماليزيا تأمل في شراء أسطول مقاتلات "إف/ إيه - 18" الكويتية، وهو الأمر الذي نفته الكويت.
وبحسب تقرير مجلة "ديفينس نيوز" فإن الحديث عن شراء ماليزيا للطائرات الكويتية، جاء خلال نقاش داخل البرلمان الماليزي وأنه لا توجد مفاوضات بين البلدين بهذا الشأن، وهو الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس الماضي، عندما أشارت إلى أن أي صفقة من هذا النوع سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد موافقة البلد المصنع للطائرة وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي قدرات القوات الجوية الماليزية؟

تصنف القوات الجوية الماليزية في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتمتلك ماليزيا 147 طائرة حربية بينها 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
وتضم القوات الجوية الماليزية 13 طائرة هجومية و18 طائرة نقل عسكري و40 طائرة تدريب.
كما تمتلك ماليزيا 4 طائرات مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 42 مروحية.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
حوادث "إف 35"
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