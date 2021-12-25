محافظة فوكوكا اليابانية تسجل حالة إصابة بأوميكرون غير محددة المصدر

وقال محافظ فوكوكا، اليوم السبت، سيتارو هاتوري إن حالة الإصابة ناتجة عن احتمال التقاط العدوى محلياً، لأن مسارها غير واضح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".يذكر أنه على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير في اليابان منذ موجة قاتلة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها نحو 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.ووافقت الحكومة رسميًا على لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا لبرنامجها المعزز، والذي غطى حتى الآن 0.1% فقط من السكان.وقد قامت اليابان بتلقيح ما يقرب من 80% من سكانها، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبعة.
يذكر أنه على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير في اليابان منذ موجة قاتلة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.
وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها نحو 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.
ووافقت الحكومة رسميًا على لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا لبرنامجها المعزز، والذي غطى حتى الآن 0.1% فقط من السكان.
وقد قامت اليابان بتلقيح ما يقرب من 80% من سكانها، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبعة.