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https://arabic.sputniknews.com/20211225/محافظة-فوكوكا-اليابانية-تسجل-حالة-إصابة-بأوميكرون-غير-محددة-المصدر-1054540470.html
محافظة فوكوكا اليابانية تسجل حالة إصابة بأوميكرون غير محددة المصدر
محافظة فوكوكا اليابانية تسجل حالة إصابة بأوميكرون غير محددة المصدر
سجلت محافظة فوكوكا اليابانية، اليوم السبت، حالة إصابة بمتحور أوميكرون دون معرفة مصدر العدوى. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:04+0000
2021-12-25T10:04+0000
العالم
اليابان
أوميكرون
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وقال محافظ فوكوكا، اليوم السبت، سيتارو هاتوري إن حالة الإصابة ناتجة عن احتمال التقاط العدوى محلياً، لأن مسارها غير واضح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".يذكر أنه على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير في اليابان منذ موجة قاتلة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها نحو 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.ووافقت الحكومة رسميًا على لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا لبرنامجها المعزز، والذي غطى حتى الآن 0.1% فقط من السكان.وقد قامت اليابان بتلقيح ما يقرب من 80% من سكانها، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/اليابان-تدرس-تشديد-الرقابة-على-حدودها-مع-موجة-انتشار-أوميكرون-1053377370.html
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العالم, اليابان, أوميكرون

محافظة فوكوكا اليابانية تسجل حالة إصابة بأوميكرون غير محددة المصدر

10:04 GMT 25.12.2021
© KYODOعمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021
عمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© KYODO
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سجلت محافظة فوكوكا اليابانية، اليوم السبت، حالة إصابة بمتحور أوميكرون دون معرفة مصدر العدوى.
وقال محافظ فوكوكا، اليوم السبت، سيتارو هاتوري إن حالة الإصابة ناتجة عن احتمال التقاط العدوى محلياً، لأن مسارها غير واضح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
اليابان تدرس تشديد الرقابة على حدودها مع موجة انتشار أوميكرون
29 نوفمبر, 01:35 GMT
يذكر أنه على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير في اليابان منذ موجة قاتلة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.
وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها نحو 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.
ووافقت الحكومة رسميًا على لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا لبرنامجها المعزز، والذي غطى حتى الآن 0.1% فقط من السكان.
وقد قامت اليابان بتلقيح ما يقرب من 80% من سكانها، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة السبعة.
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