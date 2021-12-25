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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مسؤول-إيراني-اتفاقية-مقايضة-الغاز-ستجعل-من-بلادنا-قطبا-للطاقة-في-المنطقة-1054560463.html
مسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة
مسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة
قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، فريدون حسنوند، اليوم السبت، إن اتفاقية مقايضة الغاز الموقعة بين بلاده وجمهوريتي تركمانستان وأذربيجان، ستحول إيران... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T20:37+0000
2021-12-25T20:37+0000
عالم
الغاز
إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن حسنوند أن الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق آباد ستؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران ودول منطقة آسيا الوسطى.وأكد فريدون حسنوند أن مقايضة الغاز الإيراني مع الدول الأخرى ستسهم في حل مشكلة عدم التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك داخل البلاد، مضيفا أن إيران تستطيع من خلال مقايضة الغاز وتبادل الطاقة تلبية الاحتياجات الداخلية أيضا.وأشار رئيس لجنة الطاقة النيابية الإيرانية إلى أن بلاده تقع بجوار عدد من كبريات الدول المنتجة للغاز في منطقة آسيا الوسطى، إلا أن حجم الاستهلاك فيها متدني، وأن توقيع الاتفاقية الثلاثية حول مقايضة الغاز مع تركمانستان وأذربيجان، سيعود بالنفع على البلاد خلال الموسم الجاري.وذكر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، فريدون حسنوند، أن هذه الاتفاقية الثلاثية ستؤدي إلى ترميم التعاون بين طهران ودول أسيا الوسطى وتعزيز العلاقات الإقليمية، كما أن باقي دول المنطقة بإمكانها الانتفاع من اتفاقية مقايضة الغاز الثلاثية.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/إيران-إدراج-موضوع-بيع-النفط-عبر-المقايضة-على-جدول-أعمالنا-1050394698.html
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عالم, الغاز, إيران

مسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة

20:37 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Raheb Homavandiعلم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل "سوروش" النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018
علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، فريدون حسنوند، اليوم السبت، إن اتفاقية مقايضة الغاز الموقعة بين بلاده وجمهوريتي تركمانستان وأذربيجان، ستحول إيران إلى الشريان الرئيسي لمقايضة الغاز في المنطقة.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن حسنوند أن الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق آباد ستؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران ودول منطقة آسيا الوسطى.
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وأكد فريدون حسنوند أن مقايضة الغاز الإيراني مع الدول الأخرى ستسهم في حل مشكلة عدم التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك داخل البلاد، مضيفا أن إيران تستطيع من خلال مقايضة الغاز وتبادل الطاقة تلبية الاحتياجات الداخلية أيضا.
وأشار رئيس لجنة الطاقة النيابية الإيرانية إلى أن بلاده تقع بجوار عدد من كبريات الدول المنتجة للغاز في منطقة آسيا الوسطى، إلا أن حجم الاستهلاك فيها متدني، وأن توقيع الاتفاقية الثلاثية حول مقايضة الغاز مع تركمانستان وأذربيجان، سيعود بالنفع على البلاد خلال الموسم الجاري.
وذكر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، فريدون حسنوند، أن هذه الاتفاقية الثلاثية ستؤدي إلى ترميم التعاون بين طهران ودول أسيا الوسطى وتعزيز العلاقات الإقليمية، كما أن باقي دول المنطقة بإمكانها الانتفاع من اتفاقية مقايضة الغاز الثلاثية.
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