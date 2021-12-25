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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مسؤول-لبناني-ارتفاع-أعداد-إصابات-كورونا-مقلق-ولم-يتبق-لدينا-إلا-240-سريرا-للعناية-المركزة-فقط-1054541552.html
مسؤول لبناني: ارتفاع أعداد إصابات كورونا مقلق ولم يتبق لدينا إلا 240 سريرا للعناية المركزة فقط
مسؤول لبناني: ارتفاع أعداد إصابات كورونا مقلق ولم يتبق لدينا إلا 240 سريرا للعناية المركزة فقط
أبدى رئيس رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، عاصم عراجي، قلقه من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:48+0000
2021-12-25T10:48+0000
2021-12-25T10:48+0000
أخبار لبنان
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، تخوف المسؤول اللبناني من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة هذه الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقال: "مؤشرات وأعداد كورونا مقلقة جداً"، لافتا إلى أن لبنان فيه "900 سرير للعناية الفائقة والمركزة الخاصة بكورونا، وقد امتلأ أكثر من 660 سرير حتى اليوم"، مؤكدا أن "المستلزمات الطبية غير متوفّرة".وقال: "خلال السنة الماضية كانت هناك كارثة بعد الأعياد"، داعيا الناس إلى الالتزام بالإجراءات الإحترازية.وفي سياق متصل أكد عراجي أنّ "لجنة الصحة النيابية، وافقت على خطة التغطية الصحية الشاملة، ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها، وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس لمؤسسة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/لبنان-مخاوف-من-تفشي-موجة-جديدة-من-كورونا-وسط-نقص-في-الجهاز-التمريضي--1053431769.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, سلالة كورونا الجديدة
مسؤول لبناني: ارتفاع أعداد إصابات كورونا مقلق ولم يتبق لدينا إلا 240 سريرا للعناية المركزة فقط
أبدى رئيس رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، عاصم عراجي، قلقه من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده.
وحسب تصريحات نقلها
موقع النشرة
اللبناني، تخوف المسؤول اللبناني من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة هذه الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال: "مؤشرات وأعداد كورونا مقلقة جداً"، لافتا إلى أن لبنان فيه "
900 سرير للعناية الفائقة والمركزة
الخاصة بكورونا، وقد امتلأ أكثر من 660 سرير حتى اليوم"، مؤكدا أن "المستلزمات الطبية غير متوفّرة".
وذكًر عراجي بما حدث في لبنان خلال وبعد فترة الأعياد في العام الماضي، واصفا ما حدث بأنه كان "كارثة".
وقال: "خلال السنة الماضية كانت
هناك كارثة بعد الأعياد
"، داعيا الناس إلى الالتزام بالإجراءات الإحترازية.
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية أن هناك "وفرة في عدد اللقاحات"، مشددا على أن "التطعيم بالحد الأدنى يخفف من نسبة الدخول الى المستشفيات".
وفي سياق متصل أكد عراجي أنّ "لجنة الصحة النيابية، وافقت على
خطة التغطية الصحية
الشاملة، ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها، وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس لمؤسسة أخرى".