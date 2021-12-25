https://arabic.sputniknews.com/20211225/مسؤول-لبناني-ارتفاع-أعداد-إصابات-كورونا-مقلق-ولم-يتبق-لدينا-إلا-240-سريرا-للعناية-المركزة-فقط-1054541552.html

مسؤول لبناني: ارتفاع أعداد إصابات كورونا مقلق ولم يتبق لدينا إلا 240 سريرا للعناية المركزة فقط

مسؤول لبناني: ارتفاع أعداد إصابات كورونا مقلق ولم يتبق لدينا إلا 240 سريرا للعناية المركزة فقط

أبدى رئيس رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ في لبنان، عاصم عراجي، قلقه من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T10:48+0000

2021-12-25T10:48+0000

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أخبار لبنان

سلالة كورونا الجديدة

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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، تخوف المسؤول اللبناني من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة هذه الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقال: "مؤشرات وأعداد كورونا مقلقة جداً"، لافتا إلى أن لبنان فيه "900 سرير للعناية الفائقة والمركزة الخاصة بكورونا، وقد امتلأ أكثر من 660 سرير حتى اليوم"، مؤكدا أن "المستلزمات الطبية غير متوفّرة".وقال: "خلال السنة الماضية كانت هناك كارثة بعد الأعياد"، داعيا الناس إلى الالتزام بالإجراءات الإحترازية.وفي سياق متصل أكد عراجي أنّ "لجنة الصحة النيابية، وافقت على خطة التغطية الصحية الشاملة، ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها، وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس لمؤسسة أخرى".

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أخبار لبنان, سلالة كورونا الجديدة