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مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
علق مدير الشرطة القضائية في المغرب، محمد الدخيسي، على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق أنظمة "بيغاسوس"، واصفا تلك الاتهامات بالـ"مؤامرة". 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:56+0000
2021-12-25T12:56+0000
العالم العربي
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جاء ذلك خلال استضافة الدخيسي في برنامج "العصابة" المذاع عبر قناة "كيفاش تي في"، وخلاله أكد المسؤول المغربي أن بلاده لا تتأثر بما وصفه بالأكاذيب، مرجحا أن تكون هذه الادعاءات تستهدف قوة المكانة التي أصبح فيها المغرب.وأكد محمد الدخيسي على أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق القانون وتحترم حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن قوة إقليمية لدولة، وتكون مرافقها بالمقابل ضعيفة".وانتقد الدخيسي الادعاءات التي تتحدث عن تورط المغرب في استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على شخصيات عامة ونشطاء حقوقيين وصحفيين، قائلا: "هل هناك حجج في قضية التجسس الإسرائيلي بيغاسوس؟، وأجاب، هناك من يطلق العنان دون حجة".في السياق ذاته، لفت الدخيسي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت الآن على علاقة ممتازة بمجموعة من الدول في إطار التنسيق الأمني والتعاون الدولي، وعلى رأس هذه الدول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ودول أخرى، فضلا عن مجهودات المغرب في إطار الإنتربول.يذكر أن المغرب كان قد قرر تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن اتهمتا المغرب بـ"التجسس"، كما تم فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد".من جانبها، علقت الحكومة المغربية في وقت سابق على تلك الاتهامات، حيث أدانتها بشدة، واعتبرتها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية مضللة".
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العالم العربي

مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"

12:56 GMT 25.12.2021
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Santi Palacios
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علق مدير الشرطة القضائية في المغرب، محمد الدخيسي، على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق أنظمة "بيغاسوس"، واصفا تلك الاتهامات بالـ"مؤامرة".
جاء ذلك خلال استضافة الدخيسي في برنامج "العصابة" المذاع عبر قناة "كيفاش تي في"، وخلاله أكد المسؤول المغربي أن بلاده لا تتأثر بما وصفه بالأكاذيب، مرجحا أن تكون هذه الادعاءات تستهدف قوة المكانة التي أصبح فيها المغرب.

وأضاف الدخيسي إن هذه المؤامرات تهدف للحد من القوة الإقليمية للبلاد، حيث أن المؤسسة الأمنية المغربية شهدت تطورا كبيرا في جميع الميادين، وهو ما يغيظ أعداء الوطن.

وأكد محمد الدخيسي على أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق القانون وتحترم حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن قوة إقليمية لدولة، وتكون مرافقها بالمقابل ضعيفة".
وانتقد الدخيسي الادعاءات التي تتحدث عن تورط المغرب في استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على شخصيات عامة ونشطاء حقوقيين وصحفيين، قائلا: "هل هناك حجج في قضية التجسس الإسرائيلي بيغاسوس؟، وأجاب، هناك من يطلق العنان دون حجة".
في السياق ذاته، لفت الدخيسي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت الآن على علاقة ممتازة بمجموعة من الدول في إطار التنسيق الأمني والتعاون الدولي، وعلى رأس هذه الدول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ودول أخرى، فضلا عن مجهودات المغرب في إطار الإنتربول.
يذكر أن المغرب كان قد قرر تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن اتهمتا المغرب بـ"التجسس"، كما تم فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد".
من جانبها، علقت الحكومة المغربية في وقت سابق على تلك الاتهامات، حيث أدانتها بشدة، واعتبرتها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية مضللة".
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