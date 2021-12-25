https://arabic.sputniknews.com/20211225/مسؤول-مغربي-يعلق-على-اتهام-بلاده-بالتجسس-عن-طريق-بيغاسوس-1054546124.html

مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"

مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"

علق مدير الشرطة القضائية في المغرب، محمد الدخيسي، على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق أنظمة "بيغاسوس"، واصفا تلك الاتهامات بالـ"مؤامرة". 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T12:56+0000

2021-12-25T12:56+0000

2021-12-25T12:56+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102105/89/1021058902_0:179:3429:2107_1920x0_80_0_0_a830cad28493acdd63fb46414283e764.jpg

جاء ذلك خلال استضافة الدخيسي في برنامج "العصابة" المذاع عبر قناة "كيفاش تي في"، وخلاله أكد المسؤول المغربي أن بلاده لا تتأثر بما وصفه بالأكاذيب، مرجحا أن تكون هذه الادعاءات تستهدف قوة المكانة التي أصبح فيها المغرب.وأكد محمد الدخيسي على أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق القانون وتحترم حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن قوة إقليمية لدولة، وتكون مرافقها بالمقابل ضعيفة".وانتقد الدخيسي الادعاءات التي تتحدث عن تورط المغرب في استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على شخصيات عامة ونشطاء حقوقيين وصحفيين، قائلا: "هل هناك حجج في قضية التجسس الإسرائيلي بيغاسوس؟، وأجاب، هناك من يطلق العنان دون حجة".في السياق ذاته، لفت الدخيسي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت الآن على علاقة ممتازة بمجموعة من الدول في إطار التنسيق الأمني والتعاون الدولي، وعلى رأس هذه الدول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ودول أخرى، فضلا عن مجهودات المغرب في إطار الإنتربول.يذكر أن المغرب كان قد قرر تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن اتهمتا المغرب بـ"التجسس"، كما تم فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد".من جانبها، علقت الحكومة المغربية في وقت سابق على تلك الاتهامات، حيث أدانتها بشدة، واعتبرتها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية مضللة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي