https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشاهد-من-استهداف-منشآت-حيوية-في-رد-مزلزل-على-أعداء-إيران-فيديو-1054542122.html

مشاهد من استهداف منشآت حيوية في "رد مزلزل على أعداء إيران"... فيديو

مشاهد من استهداف منشآت حيوية في "رد مزلزل على أعداء إيران"... فيديو

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مشاهد لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ باليستية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T10:53+0000

2021-12-25T10:53+0000

2021-12-25T10:53+0000

إسرائيل

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الحرس الثوري الإيراني

إيران

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وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن المشاهد هي لتمرين يحاكي قصف منشآت حيوية لعدو محتمل بصواريخ باليستية.وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه في "إنستغرام"، إنه "لطالما كانت إيران كدولة مقتدرة، تدعو للسلام والاستقرار الإقليميين".وأضاف أن مناورات "النبي الأعظم" التي يجريها الحرس الثوري، بالإضافة إلى "كونها تجسيدا لعزمنا الراسخ على الدفاع بقوة عن الوطن، ولكنها ستكون ردا مدمرا ضد أعداء هذه الأرض".وتابع أن هذه المناورات في نفس الوقت تنطوي على رسالة أخوة وأمن للدول الصديقة والمجاورة.وأمس الجمعة، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن مناورات "النبي الأعظم" هي رد على التهديدات التي أطلقتها إسرائيل تجاه بلاده.من جهته، قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن "هذا التمرين، وخاصة مرحلته الأخيرة، يحمل رسالة واضحة للغاية وهو تحذير جاد وحقيقي وميداني لتهديدات مسؤولي النظام الصهيوني بأن يكونوا حذرين من أخطائهم، فإذا أخطؤوا سنقطع أيديهم"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وهدد سلامي إسرائيل بقوله: "المسافة بين العملية الفعلية وتدريباتنا الميدانية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصاروخ، لذلك فليحذروا من كلامهم وتحركاتهم".وأطلق الحرس الثوري في المرحلة الأخيرة من مناورات "النبي الأعظم" السابعة عشرة ، 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى في وقت واحد ودمرت أهدافا محددة مسبقا، بحسب وكالة "فارس".وتزامنا مع إطلاق الصواريخ، دمرت 10 طائرات مسيرة هجومية أهدافا محددة مسبقا في وقت واحد.جرت هذه المناورات أيضا وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية في إيران.وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وهي قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.وحذرت إيران، الاثنين الماضي، من رد "ساحق" على أي تحرك يستهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية. ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

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