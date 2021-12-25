مصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا

وقال المصدر إنه منذ عام 2019، استخدم الجيش الروسي طائرتين مسيرتين للهجوم والاستطلاع أوريون في الجمهورية العربية في نفس الوقت.وأوضح أنه "طوال الفترة الزمنية بأكملها، قامت طائرتان بأكثر من 80 طلعة جوية في سوريا، أكثر من 40 منها كانت لاستخدام السلاح على أهداف إرهابية".وأشار المصدر إلى أنه في إطار طلعة واحدة، يمكن توجيه عدة ضربات للمسلحين في وقت واحد. في الوقت نفسه، تم استخدام الأجهزة ليس فقط لهذا، ولكن أيضًا "تم إجراء عمليات استطلاع وإضاءة للأهداف الأرضية للطيران والمدفعية".تم استخدام الصواريخ الموجهة خي-بي بي إل أ، وكذلك القنابل الجوية المصححة والموجهة من عيار 20 و 50 و 100 كيلوغرام كوسيلة للتدمير. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة استخدمت صواريخ أو إف إيه بي -100 بدقة عالية عدة مرات.تنتمي طائرة أوريون المسيرة التي طورتها شركة كرونستادت إلى فئة الطائرات غير المأهولة التي تُضرب على ارتفاع متوسط والتي تحلق لفترات طويلة. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
نفذت الطائرات الروسية المسيرة "أوريون" أكثر من 40 طلعة جوية في سوريا لمهاجمة الإرهابيين، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك.
وقال المصدر إنه منذ عام 2019، استخدم الجيش الروسي طائرتين مسيرتين للهجوم والاستطلاع أوريون في الجمهورية العربية في نفس الوقت.
وأوضح أنه "طوال الفترة الزمنية بأكملها، قامت طائرتان بأكثر من 80 طلعة جوية في سوريا، أكثر من 40 منها كانت لاستخدام السلاح على أهداف إرهابية".
وأشار المصدر إلى أنه في إطار طلعة واحدة، يمكن توجيه عدة ضربات للمسلحين في وقت واحد. في الوقت نفسه، تم استخدام الأجهزة ليس فقط لهذا، ولكن أيضًا "تم إجراء عمليات استطلاع وإضاءة للأهداف الأرضية للطيران والمدفعية".
تم استخدام الصواريخ الموجهة خي-بي بي إل أ، وكذلك القنابل الجوية المصححة والموجهة من عيار 20 و 50 و 100 كيلوغرام كوسيلة للتدمير. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة استخدمت صواريخ أو إف إيه بي -100 بدقة عالية عدة مرات.
تنتمي طائرة أوريون المسيرة التي طورتها شركة كرونستادت إلى فئة الطائرات غير المأهولة التي تُضرب على ارتفاع متوسط والتي تحلق لفترات طويلة. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.