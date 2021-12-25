تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مصدر-يتحدث-عن-استخدام-طائرة-أوريون-في-سوريا-1054533755.html
مصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا
مصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا
نفذت الطائرات الروسية المسيرة "أوريون" أكثر من 40 طلعة جوية في سوريا لمهاجمة الإرهابيين، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T04:20+0000
2021-12-25T04:20+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053265132_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ae1e691d9d75106a518aaa61c06c0af1.jpg
وقال المصدر إنه منذ عام 2019، استخدم الجيش الروسي طائرتين مسيرتين للهجوم والاستطلاع أوريون في الجمهورية العربية في نفس الوقت.وأوضح أنه "طوال الفترة الزمنية بأكملها، قامت طائرتان بأكثر من 80 طلعة جوية في سوريا، أكثر من 40 منها كانت لاستخدام السلاح على أهداف إرهابية".وأشار المصدر إلى أنه في إطار طلعة واحدة، يمكن توجيه عدة ضربات للمسلحين في وقت واحد. في الوقت نفسه، تم استخدام الأجهزة ليس فقط لهذا، ولكن أيضًا "تم إجراء عمليات استطلاع وإضاءة للأهداف الأرضية للطيران والمدفعية".تم استخدام الصواريخ الموجهة خي-بي بي إل أ، وكذلك القنابل الجوية المصححة والموجهة من عيار 20 و 50 و 100 كيلوغرام كوسيلة للتدمير. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة استخدمت صواريخ أو إف إيه بي -100 بدقة عالية عدة مرات.تنتمي طائرة أوريون المسيرة التي طورتها شركة كرونستادت إلى فئة الطائرات غير المأهولة التي تُضرب على ارتفاع متوسط ​​والتي تحلق لفترات طويلة. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053265132_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_0a2443ed824d15235c8001b8a72c24f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

مصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا

04:20 GMT 25.12.2021
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
تابعنا عبر
نفذت الطائرات الروسية المسيرة "أوريون" أكثر من 40 طلعة جوية في سوريا لمهاجمة الإرهابيين، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك.
وقال المصدر إنه منذ عام 2019، استخدم الجيش الروسي طائرتين مسيرتين للهجوم والاستطلاع أوريون في الجمهورية العربية في نفس الوقت.
وأوضح أنه "طوال الفترة الزمنية بأكملها، قامت طائرتان بأكثر من 80 طلعة جوية في سوريا، أكثر من 40 منها كانت لاستخدام السلاح على أهداف إرهابية".
وأشار المصدر إلى أنه في إطار طلعة واحدة، يمكن توجيه عدة ضربات للمسلحين في وقت واحد. في الوقت نفسه، تم استخدام الأجهزة ليس فقط لهذا، ولكن أيضًا "تم إجراء عمليات استطلاع وإضاءة للأهداف الأرضية للطيران والمدفعية".
تم استخدام الصواريخ الموجهة خي-بي بي إل أ، وكذلك القنابل الجوية المصححة والموجهة من عيار 20 و 50 و 100 كيلوغرام كوسيلة للتدمير. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة استخدمت صواريخ أو إف إيه بي -100 بدقة عالية عدة مرات.
تنتمي طائرة أوريون المسيرة التي طورتها شركة كرونستادت إلى فئة الطائرات غير المأهولة التي تُضرب على ارتفاع متوسط ​​والتي تحلق لفترات طويلة. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للجهاز البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:15 GMTعلماء عسكريون روس يطورون طائرة مسيرة تشحن من خطوط الكهرباء... صور
05:10 GMTفيديو جديد لاستخدام طائرات مسيرة انتحارية روسية في سوريا
04:35 GMTماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين
04:22 GMTالمتحدث باسم ترامب: تعاونت بشكل مكثف مع لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول
04:20 GMTمصدر يتحدث عن استخدام طائرة "أوريون" في سوريا
03:09 GMTالأمم المتحدة توضح أنه يجب على واشنطن السماح للدبلوماسيين الأجانب بالعمل
02:18 GMTإعلام: تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول
01:34 GMTمالي تنفي "رسميا" نشر عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية في البلاد
00:56 GMTمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 %
00:18 GMTمقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم جهادي في النيجر
أمس"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من جيانا الفرنسية
أمستحطم ثالث مركب مهاجرين في اليونان خلال أيام ومقتل اثنين وإنقاذ 57 شخصا
أمستحقيق: رئيس غامبيا السابق مسؤول عن‭ ‬جرائم قتل واغتصاب وتعذيب خلال حكمه الذي استمر 22 عاما
أمس"أنصار الله" تعلن مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 بغارتين للتحالف على المحويت غربي اليمن
أمسالبابا فرنسيس يحتفل بالقداس عشية الكريسماس وسط زيادة انتشار كورونا في إيطاليا... فيديو
أمسوفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق
أمسأما آن لبهجته أن تعود... كريسماس السوريين على الشمعة... صور
أمساليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة 18 مهاجما من "أنصار الله" جنوبي الحديدة
أمسالتلفزيون السعودي: إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان
أمسإيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية