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مصر تؤكد تضامنها مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"
مصر تؤكد تضامنها مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"
أكدت مصر، اليوم السبت، وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له في منطقة جازان وأسفر عن وقوع ضحايا. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T07:54+0000
2021-12-25T07:54+0000
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي".وحسب البيان، أعربت مصر مُجددًا عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة". وأكدت أيضا على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي في البلدين.كما قدمت مصر "حكومة وشعبا، خالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة أخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/وفاة-سعودي-ويمني-إثر-سقوط-مقذوف-أنصار-الله-في-جازان-والتحالف-يعلن-عن-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-1054532122.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, مصر

مصر تؤكد تضامنها مع السعودية في مواجهة هجمات "أنصار الله"

07:54 GMT 25.12.2021
© flickr.com / John McCabeعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© flickr.com / John McCabe
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أكدت مصر، اليوم السبت، وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له في منطقة جازان وأسفر عن وقوع ضحايا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي".
وحسب البيان، أعربت مصر مُجددًا عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت أيضا على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي في البلدين.
كما قدمت مصر "حكومة وشعبا، خالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".
مستشفى جازان العام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
وفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق
أمس, 20:59 GMT
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة أخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.
وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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