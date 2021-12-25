مقتل 16 شخصا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل اليونانية

وحسب "رويترز"، قال خفر السواحل اليوناني إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة وتم إنقاذ 57 شخصا آخرين.وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن 80 شخصا كانوا، فيما يعتقد، على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي. وأضافت أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن.ويعتبر هذا الحادث هو الثالث الذي يتعرض له مهاجرون خلال أيام قبالة سواحل اليونان.وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت في وقت سابق، أنها انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان يوم الخميس، وتم إنقاذ 90 شخصا آخرين.وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، غرق مركب يعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات قد لقوا حتفهم.وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، غرق مركب يعتقد أنه كان يقل من يصل عددهم إلى 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس ويُخشى أن يكون العشرات قد لقوا حتفهم.
وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.
وانخفض عدد المهاجرين بشدة منذ 2016 بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.