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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مقتل-6-أشخاص-على-الأقل-في-هجوم-جهادي-في-النيجر-1054533035.html
مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم جهادي في النيجر
مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم جهادي في النيجر
قالت السلطات في النيجر، يوم الجمعة، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات شنها متشددون مشتبه بهم في النيجر بالقرب من حدودها مع بوركينا فاسو. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T00:18+0000
2021-12-25T00:18+0000
2021-12-25T00:18+0000
النيجر
هجمات إرهابية
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وقالت وزارة الداخلية في بيان "الحصيلة المؤقتة .. ستة قتلى بينهم شرطي وضابطا جمارك وثلاثة مدنيين" خلال الهجمات التي وقعت ليل الأربعاء وحتى الخميس، بحسب فرانس برس.وأضاف البيان أن عشرة آخرين أصيبوا عندما هاجم مسلحون مدججون بالسلاح في وقت واحد نقطة حدودية وجسر بالقرب من بلدة ماكالدوني الحدودية.وقالت مصادر محلية في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لكن لم تعرف الأرقام الدقيقة.يقع مركز ماكالدوني الحدودي -حيث يتمركز ضباط الجمارك والدرك وضباط الشرطة- في منطقة يستهدفها الجهاديون بشكل متكرر.ومدينة ماكالوندي هي آخر مدينة رئيسية في النيجر قبل حدود بوركينا فاسو، على بعد حوالي 100 كيلومتر (65 ميلاً) جنوب غرب العاصمة نيامي.تصاعدت الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-29-جنديا-من-النيجر-في-هجوم-مسلح-1053567695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, هجمات إرهابية
مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم جهادي في النيجر
قالت السلطات في النيجر، يوم الجمعة، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات شنها متشددون مشتبه بهم في النيجر بالقرب من حدودها مع بوركينا فاسو.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "الحصيلة المؤقتة .. ستة قتلى بينهم شرطي وضابطا جمارك وثلاثة مدنيين" خلال الهجمات التي وقعت ليل الأربعاء وحتى الخميس، بحسب فرانس برس.
وأضاف البيان أن عشرة آخرين أصيبوا عندما هاجم مسلحون مدججون بالسلاح في وقت واحد نقطة حدودية وجسر بالقرب من بلدة ماكالدوني الحدودية.
وقالت مصادر محلية في وقت سابق إن الهجوم
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
، لكن لم تعرف الأرقام الدقيقة.
يقع مركز ماكالدوني الحدودي -حيث يتمركز ضباط الجمارك والدرك وضباط الشرطة- في منطقة يستهدفها الجهاديون بشكل متكرر.
ومدينة ماكالوندي هي آخر مدينة رئيسية في النيجر قبل حدود بوركينا فاسو، على بعد حوالي 100 كيلومتر (65 ميلاً) جنوب غرب العاصمة نيامي.
تصاعدت
الهجمات الإرهابية
في منطقة الساحل الأفريقي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر.