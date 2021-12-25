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https://arabic.sputniknews.com/20211225/منتج-جيد-بشكل-غير-متوقع-للأمعاء-1054540831.html
منتج جيد "بشكل غير متوقع" للأمعاء
منتج جيد "بشكل غير متوقع" للأمعاء
وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن الشوكولاتة الداكنة معروفة منذ فترة طويلة بأنها غذاء يغير الحالة المزاجية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:15+0000
2021-12-25T10:15+0000
مجتمع
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ومع ذلك، فإن الأدلة على أثر الاستهلاك اليومي محدودة. شرع العلماء في دراسة تأثير الشوكولاتة الداكنة على مزاج الشخص في الحياة اليومية وعلى طول محور الأمعاء والدماغ.اختبرت الدراسة نوعين من الشوكولاتة الداكنة: 85% و 70% كاكاو. شملت الدراسة بالغين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا. استهلكت مجموعتان من مجموعات المراقبة 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة (85% و 70% كاكاو) يوميًا، ولم تستهلك المجموعة الضابطة الأخرى الشوكولاتة. استمرت التجربة 3 أسابيع. تم تسجيل الحالة المزاجية باستخدام جدول من المشاعر الإيجابية والسلبية. لوحظ أن الاستهلاك اليومي للشوكولاتة الداكنة قلل بشكل كبير من التأثير السلبي على المجموعة الفرعية للشوكولاتة الداكنة بنسبة 85%. المجموعة التي تناولت الشوكولاتة الداكنة مع 70% من الكاكاو كان لها تأثير أقل على الحالة المزاجية.تم تقييم تأثير الشوكولاتة الداكنة على الجراثيم المعوية من خلال ترتيب النيوكليوتيدات في جزيء الحمض النووي في تحليل الرنا الريباسي البرازي 16S. أظهرت النتائج أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن الحالات العاطفية السلبية من خلال محور الأمعاء والدماغ."الشوكولاته الداكنة لها تأثير بريبيوتيك، كما يتضح من قدرتها على إعادة هيكلة تنوع ووفرة بكتيريا الأمعاء. وبالتالي، يمكنه تحسين الحالات العاطفية السلبية عبر محور الأمعاء والدماغ "، وفقًا لدراسة منشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية.هناك رأي مماثل في الولايات المتحدة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على جزء كبير من الكاكاو من 70% إلى 85% على 11 جرامًا من الألياف لكل 101 جرامًا من البار. كلما زادت نسبة الكاكاو في البار، زاد محتوى الألياف والبريبايوتيك اللازم لنباتات الأمعاء.
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مجتمع

منتج جيد "بشكل غير متوقع" للأمعاء

10:15 GMT 25.12.2021
© Fotolia / Kibokaشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Fotolia / Kiboka
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وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن الشوكولاتة الداكنة معروفة منذ فترة طويلة بأنها غذاء يغير الحالة المزاجية.
ومع ذلك، فإن الأدلة على أثر الاستهلاك اليومي محدودة. شرع العلماء في دراسة تأثير الشوكولاتة الداكنة على مزاج الشخص في الحياة اليومية وعلى طول محور الأمعاء والدماغ.
اختبرت الدراسة نوعين من الشوكولاتة الداكنة: 85% و 70% كاكاو. شملت الدراسة بالغين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا. استهلكت مجموعتان من مجموعات المراقبة 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة (85% و 70% كاكاو) يوميًا، ولم تستهلك المجموعة الضابطة الأخرى الشوكولاتة. استمرت التجربة 3 أسابيع. تم تسجيل الحالة المزاجية باستخدام جدول من المشاعر الإيجابية والسلبية. لوحظ أن الاستهلاك اليومي للشوكولاتة الداكنة قلل بشكل كبير من التأثير السلبي على المجموعة الفرعية للشوكولاتة الداكنة بنسبة 85%. المجموعة التي تناولت الشوكولاتة الداكنة مع 70% من الكاكاو كان لها تأثير أقل على الحالة المزاجية.
تم تقييم تأثير الشوكولاتة الداكنة على الجراثيم المعوية من خلال ترتيب النيوكليوتيدات في جزيء الحمض النووي في تحليل الرنا الريباسي البرازي 16S. أظهرت النتائج أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن الحالات العاطفية السلبية من خلال محور الأمعاء والدماغ.
"الشوكولاته الداكنة لها تأثير بريبيوتيك، كما يتضح من قدرتها على إعادة هيكلة تنوع ووفرة بكتيريا الأمعاء. وبالتالي، يمكنه تحسين الحالات العاطفية السلبية عبر محور الأمعاء والدماغ "، وفقًا لدراسة منشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية.
هناك رأي مماثل في الولايات المتحدة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على جزء كبير من الكاكاو من 70% إلى 85% على 11 جرامًا من الألياف لكل 101 جرامًا من البار. كلما زادت نسبة الكاكاو في البار، زاد محتوى الألياف والبريبايوتيك اللازم لنباتات الأمعاء.
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