تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/منسق-لجان-المقاومة-السودانية-لـسبوتنيك-لا-نية-للاعتصام-والمتظاهرون-يتجهون-للقصر-الجمهوري-1054546390.html
منسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري
منسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري
أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن تظاهرات اليوم تأتي لتأكيد مطالب الثورة، وأن المحتجين في طريقهم للقصر الجمهوري وسط تكثيف... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:08+0000
2021-12-25T13:08+0000
العالم العربي
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_546189da464287d9f5bb620ea3c01c87.jpg
وقال إبراهيم في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك حشودا كبيرة من المتظاهرين تتجه نحو القصر الجمهوري بالخرطوم، وإلى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد صدامات مع الجهات الأمنية، وإن المتظاهرين ما زالوا متمسكين بالسلمية حتى نهاية الحراك وتحقيق مطالب الثورة".وحول تأثير الأنباء التي ترددت عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثم التراجع عنها على المتظاهرين قال إبراهيم:وأوضح إبراهيم أن "المظاهرات هدفها الأول هو إسقاط عبد الفتاح البرهان وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، وسلاحنا في تلك المعركة هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون اليوم مختلفا وفاصلا".ويشهد السودان اليوم تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، واعلن المتظاهرون أن وجهتهم اليوم هى القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وستكون هذه الاحتجاجات هي العاشرة في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.لكن في يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/المبعوث-الأممي-إلى-السودان-يحث-قوات-الأمن-لحماية-المظاهرات-ويدعو-لعودة-الإنترنت--1054541707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2dd49ec51b4a35b7c328744303bacfe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السودان

منسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري

13:08 GMT 25.12.2021
© AFP 2021نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021
تابعنا عبر
أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن تظاهرات اليوم تأتي لتأكيد مطالب الثورة، وأن المحتجين في طريقهم للقصر الجمهوري وسط تكثيف أمني وقطع الإنترنت وبعض شبكات الاتصالات. كما أكد أن المتظاهرين لاينوون الاعتصام بعد انتهاء الفعاليات الاحتجاجية اليوم.
وقال إبراهيم في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك حشودا كبيرة من المتظاهرين تتجه نحو القصر الجمهوري بالخرطوم، وإلى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد صدامات مع الجهات الأمنية، وإن المتظاهرين ما زالوا متمسكين بالسلمية حتى نهاية الحراك وتحقيق مطالب الثورة".
وحول تأثير الأنباء التي ترددت عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثم التراجع عنها على المتظاهرين قال إبراهيم:
إن رئيس الوزراء هو المسمار الأخير في نعش الانقلاب العسكري ورحيله بكل تأكيد سيكون له تداعيات على الوضع السياسي في السودان.
وأوضح إبراهيم أن "المظاهرات هدفها الأول هو إسقاط عبد الفتاح البرهان وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، وسلاحنا في تلك المعركة هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون اليوم مختلفا وفاصلا".
ويشهد السودان اليوم تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، واعلن المتظاهرون أن وجهتهم اليوم هى القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت
10:29 GMT
وستكون هذه الاحتجاجات هي العاشرة في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
لكن في يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:23 GMTعبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
14:14 GMTالكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم
14:13 GMTاليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
14:10 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
13:55 GMTظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو
13:55 GMTالكويت... اتحاد النقابات يطالب بإلغاء "البصمة" بسبب الوضع الوبائي
13:51 GMT"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر
13:47 GMTناسا تطلق تلسكوب جيمس ويب "الأضخم في التاريخ" إلى الفضاء لفهم نشأة الكون
13:46 GMTالتحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني
13:30 GMTماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته؟
13:30 GMTنجاح إطلاق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم لكشف أسرار الكون... فيديو
13:28 GMTرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية
13:26 GMTراكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش
13:19 GMTوزير الخارجية الإيراني يكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة
13:08 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري
13:08 GMTالعملاق الروسي فالويف يلعب دور بابا نويل أمام الأطفال السوريين... فيديو
13:03 GMTأرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد
12:56 GMTمسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
12:54 GMTالبنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
12:37 GMTنجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو... فيديو