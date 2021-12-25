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https://arabic.sputniknews.com/20211225/ميشال-عون-لبنان-في-حاجة-إلى-6-أو-7-سنوات-للخروج-من-الأزمة-1054538226.html
ميشال عون: لبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة
ميشال عون: لبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان يحتاج من 6 إلى 7 سنوات من أجل الخروج من الأزمة التي يعانيها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:05+0000
2021-12-25T09:05+0000
2021-12-25T09:05+0000
أخبار لبنان
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وقال عون، خلال مقابلة مع فضائية "OTV" اللبنانية بمناسبة عيد الميلاد، إن التغيير بحاجة إلى وقت، ملقيا باللائمة على "أعمال من مارس المسؤولية سابقاً، وتسبب في ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه".وشدد على أن "التغيير آت وسيحصل، وأنه سيكون فكريا وعمليا"، مشيرا إلى ما وصل إليه لبنان نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام.وقال: "هذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير بحاجة إلى وقت، ولبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".ويعيش لبنان أزمة اقتصادية شديدة منذ 2019، مصحوبة بانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاعات كبيرة في الأسعار، مع أزمات في المحروقات والكهرباء والدواء. إلى جانب حالة الجمود السياسي بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/تسجيل-مصور-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يتحدث-عن-سبب-انهيار-لبنان-ماليا-1054500375.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميشال عون: لبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان يحتاج من 6 إلى 7 سنوات من أجل الخروج من الأزمة التي يعانيها.
وقال عون،
خلال مقابلة
مع فضائية "OTV" اللبنانية بمناسبة عيد الميلاد، إن التغيير بحاجة إلى وقت، ملقيا باللائمة على "أعمال من مارس المسؤولية سابقاً، وتسبب في ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه".
وشدد على أن "التغيير آت وسيحصل، وأنه سيكون فكريا وعمليا"، مشيرا إلى ما وصل إليه لبنان نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام.
وقال: "هذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير بحاجة إلى وقت، ولبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".
ويعيش لبنان
أزمة اقتصادية شديدة
منذ 2019، مصحوبة بانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاعات كبيرة في الأسعار، مع أزمات في المحروقات والكهرباء والدواء. إلى جانب حالة الجمود السياسي بالبلاد.