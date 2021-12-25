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نجاح طبيب سعودي في استئصال ورم من قلب جنين داخل الرحم... فيديو
نجاح طبيب سعودي في استئصال ورم من قلب جنين داخل الرحم... فيديو
حقق الجراح السعودي، هاني نجم، إنجازا طبيا كبيرا، حيث نجح في إزالة ورم من قلب جنين ما زال داخل رحم أمه. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T09:46+0000
2021-12-25T09:46+0000
مجتمع
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وقالت صحيفة "البيان" إن هذه العملية المعقدة أجراها فريق طبي بقيادة نجم، وذلك في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية.وتمت عملية استئصال الورم السرطاني بنجاح رغم أن عمر الجنين لم يتعد خمسة شهور، حيث عمد الطبيب إلى إخراج الجنين من بطن أمه، لإزالة الورم ومن ثم أعاده مرة أخرى للرحم، حسبما أفاد الطبيب هاني نجم.وأجريت تلك العملية بعدما علمت السيدة سام درينون وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين بأن جنينها يعاني من ورم يضغط على القلب وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.وأوضحت الأم قائلة: "كل شيء كان على ما يرام، لكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، اكتشفنا أن هناك خطأ ما"، وأخبر الأطباء درينون وزوجها بأنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.خضعت درينون للعملية الجراحية، بعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها، وأشار المركز إلى أن العملية تمت بنجاح وأن الجنين بصحة جيدة، وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو/تموز 2021 وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية شبه كاملة.
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نجاح طبيب سعودي في استئصال ورم من قلب جنين داخل الرحم... فيديو

09:46 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH SINGHجراحة
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH SINGH
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حقق الجراح السعودي، هاني نجم، إنجازا طبيا كبيرا، حيث نجح في إزالة ورم من قلب جنين ما زال داخل رحم أمه.
وقالت صحيفة "البيان" إن هذه العملية المعقدة أجراها فريق طبي بقيادة نجم، وذلك في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتمت عملية استئصال الورم السرطاني بنجاح رغم أن عمر الجنين لم يتعد خمسة شهور، حيث عمد الطبيب إلى إخراج الجنين من بطن أمه، لإزالة الورم ومن ثم أعاده مرة أخرى للرحم، حسبما أفاد الطبيب هاني نجم.
وأجريت تلك العملية بعدما علمت السيدة سام درينون وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين بأن جنينها يعاني من ورم يضغط على القلب وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.
وأوضحت الأم قائلة: "كل شيء كان على ما يرام، لكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، اكتشفنا أن هناك خطأ ما"، وأخبر الأطباء درينون وزوجها بأنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.
خضعت درينون للعملية الجراحية، بعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها، وأشار المركز إلى أن العملية تمت بنجاح وأن الجنين بصحة جيدة، وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو/تموز 2021 وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية شبه كاملة.
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