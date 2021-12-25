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https://arabic.sputniknews.com/20211225/وفاة-اللاعب-الجزائري-سفيان-لوكار-في-الملعب-إثر-إصابته-بأزمة-قلبية-فيديو-1054555698.html
وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية.. فيديو
وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية.. فيديو
توفي قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T17:50+0000
2021-12-25T17:50+0000
2021-12-25T17:50+0000
مجتمع
الجزائر
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وأفادت قناة النهار، مساء اليوم السبت، بأن الجهاز الطبي للفريق الجزائري حاول إنعاش قلب اللاعب بعد تعرضه لسكتة قلبية، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليتوقف اللقاء، بعدما خيَّم الحزن على الملعب.وأكدت القناة الجزائرية أن اللاعب سفيان لوكار قد توفي عن عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.وشهدت الأوساط الرياضية منذ يومين أيضا، وفاة لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، حينما تعرض لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه قبل انطلاق مباراة ناديه مع نادي السويق، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم، ما أدى إلى وفاته لاحقا في المستشفى الذي نقل إليه.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, الجزائر
وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية.. فيديو
توفي قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.
وأفادت قناة النهار، مساء اليوم السبت، بأن الجهاز الطبي للفريق الجزائري حاول إنعاش قلب اللاعب بعد تعرضه لسكتة قلبية، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليتوقف اللقاء، بعدما خيَّم الحزن على الملعب.
وأكدت القناة الجزائرية أن اللاعب سفيان لوكار قد توفي عن عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.
وشهدت الأوساط الرياضية منذ يومين أيضا، وفاة لاعب نادي مسقط العماني
، مخلد الرقادي، حينما تعرض لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه قبل انطلاق مباراة ناديه مع نادي السويق، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم، ما أدى إلى وفاته لاحقا في المستشفى الذي نقل إليه.