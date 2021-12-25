وكالة: تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية قبيل الاحتجاجات

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن "خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت".وتأتي هذه الأنباء قبيل احتجاجات مزمعة، اليوم، دعت إليها قوى سياسية في مختلف أنحاء البلاد.وقد شهدت العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من السودان تظاهرات في الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدثت خلالها اشتباكات شديدة، بين القوى الأمنية السودانية والمتظاهرين، خاصة أمام القصر الجمهوري، نتج عنها إصابة ما يزيد عن 120 شخصا من المتظاهرين، إضافة إلى اختناقات بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة.
وتأتي هذه الأنباء قبيل احتجاجات مزمعة، اليوم، دعت إليها قوى سياسية في مختلف أنحاء البلاد.
وتستهدف المظاهرات التي تنظمها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، الإعلان عن رفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.
وقد شهدت العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من السودان تظاهرات في الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدثت خلالها اشتباكات شديدة، بين القوى الأمنية السودانية والمتظاهرين، خاصة أمام القصر الجمهوري، نتج عنها إصابة ما يزيد عن 120 شخصا من المتظاهرين، إضافة إلى اختناقات بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة.