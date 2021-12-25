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https://arabic.sputniknews.com/20211225/وكالة-تعطل-خدمات-الإنترنت-في-العاصمة-السودانية-قبيل-االاحتجاجات-1054535992.html
وكالة: تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية قبيل الاحتجاجات
وكالة: تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية قبيل الاحتجاجات
أفادت تقارير إعلامية بأن خدمات الإنترنت قد تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ صباح اليوم. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T07:35+0000
2021-12-25T07:47+0000
الإنترنت
احتجاجات
الخرطوم
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ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن "خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت".وتأتي هذه الأنباء قبيل احتجاجات مزمعة، اليوم، دعت إليها قوى سياسية في مختلف أنحاء البلاد.وقد شهدت العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من السودان تظاهرات في الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدثت خلالها اشتباكات شديدة، بين القوى الأمنية السودانية والمتظاهرين، خاصة أمام القصر الجمهوري، نتج عنها إصابة ما يزيد عن 120 شخصا من المتظاهرين، إضافة إلى اختناقات بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بيان-أوروبي-أمريكي-مشترك-يدين-استخدام-العنف-الجنسي-خلال-تظاهرات-السودان-1054478441.html
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الإنترنت, احتجاجات, الخرطوم

وكالة: تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية قبيل الاحتجاجات

07:35 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 07:47 GMT 25.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أفادت تقارير إعلامية بأن خدمات الإنترنت قد تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ صباح اليوم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن "خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت".
احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وتأتي هذه الأنباء قبيل احتجاجات مزمعة، اليوم، دعت إليها قوى سياسية في مختلف أنحاء البلاد.

وتستهدف المظاهرات التي تنظمها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، الإعلان عن رفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وقد شهدت العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من السودان تظاهرات في الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدثت خلالها اشتباكات شديدة، بين القوى الأمنية السودانية والمتظاهرين، خاصة أمام القصر الجمهوري، نتج عنها إصابة ما يزيد عن 120 شخصا من المتظاهرين، إضافة إلى اختناقات بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة.
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