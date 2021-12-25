https://arabic.sputniknews.com/20211225/3-أعشاب-فعالة-لتقليل-ومنع-ارتفاع-ضط-الدم-1054555532.html

3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم

3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم

يعاني واحد من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهي الحالة التي يمكن أن تقود إلى عواقب وخيمة حال لم يتم علاجها. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T17:29+0000

2021-12-25T17:29+0000

2021-12-25T17:29+0000

أعشاب نباتية

الكركم

ارتفاع ضغط الدم

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ويعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه "قاتل صامت" لأنه نادرا ما يسبب أعراضا، وتقول مؤسسة القلب البريطانية إن ما يصل إلى خمسة ملايين بالغ في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص، لذلك لن يعرفوا أنهم في خطر، بحسب إكسبريس.لكن، لحسن الحظ، هناك خطوات فعالة يمكن أن يتخذها الناس لخفض ضغط الدم المرتفع.بحسب علي كال عالم الأدوية، يمكن أن يساعد دمج الأعشاب في نظامنا الغذائي في الحد من ارتفاع ضغط الدم بل والوقاية منه.ويوضح أن الكركمين (المركب النشط الرئيس في الكركم) له تأثيرات مضادة للالتهابات و يعتبر مضاد أكسدة قويا للغاية.وعن طريقة عمل الكركمين يقول كال إنه يقلل من التهاب الأوعية الدموية ويحد من تخثر الدم، ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى أن عددا من الدراسات كشفت فوائده الكبيرة في خفض ضغط الدم.وبالمثل، فإن المورينجا التي توصف بأنها "شجرة المعجزة"، كونها من أكثر النباتات على وجه الأرض التي تحتوي عناصر غذائية بكثافة هي مصدر طبيعي رائع للبوتاسيوم، الذي يعمل بدوره على تقليل مستويات الصوديوم، الذي يعد مؤشرا على ارتفاع ضغط الدم.ويختم كال حديثه بالقول إن للزعفران خصائض مضادة للأكسدة تعمل على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والشرايين.وبشكل عام، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، بتقليل تناول الملح إلى أقل من 6 غرامات يوميا، إضافة إلى الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي منخفض الدهون، للحد من ارتفاع ضغط الدم.

https://arabic.sputniknews.com/20211002/كيف-يعمل-الكركم-على-محاربة-الالتهاب-وتعزيز-المناعة؟-1050322025.html

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أعشاب نباتية, الكركم, ارتفاع ضغط الدم