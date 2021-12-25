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https://arabic.sputniknews.com/20211225/5-أطباق-للعيد-من-دول-مختلفة-صور-1054544229.html
5 أطباق للعيد من دول مختلفة... صور
5 أطباق للعيد من دول مختلفة... صور
في جميع البلدان، يجب أن تحتوي طاولة الأعياد على أطباق خاصة تجلب السعادة. لكل دولة طعام خاص بها. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن بعض الأطباق في هذه المقالة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:03+0000
2021-12-25T12:03+0000
مجتمع
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جمهورية التشيك - سمك الشبوط المخبوز أو البط المحمص مع التوت البرييتم تقديم سلطة البطاطس الشهية دائمًا معها. لكن في كثير من الأحيان يطبخون بطة مخبوزة، وفي بعض المناطق، يطبخون أوزة.يُقدم هذا الطبق عادةً مع الخبز المطهو ​​على البخار (فطائر القمح) والملفوف الأبيض المطهو ببذور الكراوية."ساتسيفي" في جورجيايعد مكلفًا وفاخرًا ويستغرق وقتًا طويلاً في التحضير.لعدة قرون متتالية، قامت كل عائلة بالضرورة بمقارنة التوابل والأذواق والتقنيات وتجادل حول الوصفة الحقيقية والصحيحة له.اليخنة في إيطاليا هو أحد الأطباق الشتوية الرئيسيةلكل طاهٍ وكل ربة منزل وصفته الخاصة، من الخضروات والفاصوليا واللحوم وحتى المأكولات البحرية. وفي صقلية، في عيد الميلاد، يقومون تقليديًا بطهو يخنة الماعز. ضروري مع النبيذ والأعشاب العطرية، حيث يتم طهو اللحم لفترة طويلة حتى يصبح طريًا.فطيرة "روسكون دي رييس" في إسبانياومن المؤكد أن الجميع سيأكلون فطيرة روسكون دي رييس. يتم خبزها على شكل دائرة من عجينة الزبدة مع إضافة خلاصة البرتقال ومزينة بالفواكه المسكرة والمكسرات والسكر. ترمز الفواكه المسكرة متعددة الألوان إلى الأحجار الكريمة في التاج الملكي. يتم إخفاء تمثال ملك أو عملة معدنية، في العجين. يتم تناول هذه الحلوى على النحو التالي: يذهب شخص واحد إلى غرفة أخرى لقطع العدد المطلوب من القطع، وفقًا لعدد الأشخاص الذين تم تجميعهم على الطاولة. نظرًا لأنه يستطيع معرفة مكان الجائزة الرئيسية، فإنه يأخذ قطعة الفطيرة الخاصة به في النهاية. الشخص المحظوظ، الذي حصل على تمثال الملك، يغني أغنية ويتم تعيينه ملكًا للعطلة.كعكات "كورابيديس" في اليونانفي صباح ليلة عيد الميلاد، يمشي الأطفال في منازلهم ويغنون الترانيم، ولهذا تقدم لهم ربات البيوت الحلويات وتعطيهن نقودًا.
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مجتمع

5 أطباق للعيد من دول مختلفة... صور

12:03 GMT 25.12.2021
© YouTube.comطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© YouTube.com
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في جميع البلدان، يجب أن تحتوي طاولة الأعياد على أطباق خاصة تجلب السعادة. لكل دولة طعام خاص بها. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن بعض الأطباق في هذه المقالة.

جمهورية التشيك - سمك الشبوط المخبوز أو البط المحمص مع التوت البري

يتم تقديم سلطة البطاطس الشهية دائمًا معها. لكن في كثير من الأحيان يطبخون بطة مخبوزة، وفي بعض المناطق، يطبخون أوزة.
يُقدم هذا الطبق عادةً مع الخبز المطهو ​​على البخار (فطائر القمح) والملفوف الأبيض المطهو ببذور الكراوية.

"ساتسيفي" في جورجيا

يعد مكلفًا وفاخرًا ويستغرق وقتًا طويلاً في التحضير.
لعدة قرون متتالية، قامت كل عائلة بالضرورة بمقارنة التوابل والأذواق والتقنيات وتجادل حول الوصفة الحقيقية والصحيحة له.

اليخنة في إيطاليا هو أحد الأطباق الشتوية الرئيسية

لكل طاهٍ وكل ربة منزل وصفته الخاصة، من الخضروات والفاصوليا واللحوم وحتى المأكولات البحرية. وفي صقلية، في عيد الميلاد، يقومون تقليديًا بطهو يخنة الماعز. ضروري مع النبيذ والأعشاب العطرية، حيث يتم طهو اللحم لفترة طويلة حتى يصبح طريًا.

فطيرة "روسكون دي رييس" في إسبانيا

ومن المؤكد أن الجميع سيأكلون فطيرة روسكون دي رييس. يتم خبزها على شكل دائرة من عجينة الزبدة مع إضافة خلاصة البرتقال ومزينة بالفواكه المسكرة والمكسرات والسكر. ترمز الفواكه المسكرة متعددة الألوان إلى الأحجار الكريمة في التاج الملكي. يتم إخفاء تمثال ملك أو عملة معدنية، في العجين. يتم تناول هذه الحلوى على النحو التالي: يذهب شخص واحد إلى غرفة أخرى لقطع العدد المطلوب من القطع، وفقًا لعدد الأشخاص الذين تم تجميعهم على الطاولة. نظرًا لأنه يستطيع معرفة مكان الجائزة الرئيسية، فإنه يأخذ قطعة الفطيرة الخاصة به في النهاية. الشخص المحظوظ، الذي حصل على تمثال الملك، يغني أغنية ويتم تعيينه ملكًا للعطلة.

كعكات "كورابيديس" في اليونان

في صباح ليلة عيد الميلاد، يمشي الأطفال في منازلهم ويغنون الترانيم، ولهذا تقدم لهم ربات البيوت الحلويات وتعطيهن نقودًا.
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