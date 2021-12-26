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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أردوغان-تركيا-حشدت-مواردها-من-أجل-إندونيسيا-1054569089.html
أردوغان: تركيا حشدت مواردها من أجل إندونيسيا
أردوغان: تركيا حشدت مواردها من أجل إندونيسيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده حشدت مواردها من أجل إندونيسيا، في أعقاب كارثة التسونامي التي تعرض لها إقليم "آتشيه" عام 2004. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:44+0000
2021-12-26T09:44+0000
إندونيسيا
تركيا
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وأضاف الرئيس التركي في رسالة مرئية بمناسبة الذكرى السنوية 17 لكارثة التسونامي أن أنقرة أبدت تضامنها الملموس مع الشعب الإندونيسي آنذاك.وأكد أردوغان أن تركيا وإندونيسيا لديهما علاقات صداقة راسخة ومتجذرة، مترحما على أرواح ضحايا الكارثة، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح أردوغان أن تضامن بلاده مع إندونيسيا جاء امتثالا لأمر النبي الكريم بأن المسلمين إخوة.وقال إن بلاده لم تترك الشعب الإندونيسي وحيدا في أوقات الشدائد على الرغم من بعد المسافاتولفت إلى أن أنقرة بعثت على الفور فرق إنقاذ من الهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، للمناطق التي تضررت من تسونامي.ولفت الرئيس التركي إلى أنه أجرى زيارة إلى إندونيسيا في 2005 عندما كان رئيسا للحكومة بعد الكارثة مباشرة.وكان زلزال تزيد قوته عن 9 درجات قد ضرب في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2004 أعماق المحيط الهندي قبالة الشواطئ الغربية لجزيرة سومطرة الإندونيسية.وأدى الزلزال إلى تشكل موجات تسونامي في مياه المحيط، وصل ارتفاعها 30مترا وضربت العديد من البلدان على سواحل المحيط الهندي.وتسببت الكارثة في مقتل أكثر من 230 ألف شخص في 14 بلدا، في مقدمتها إندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/أردوغان-تركيا-قضت-على-فقاعة-سعر-الصرف-وتستعد-لنموذج-اقتصادي-جديد-1054521490.html
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إندونيسيا, تركيا

أردوغان: تركيا حشدت مواردها من أجل إندونيسيا

09:44 GMT 26.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده حشدت مواردها من أجل إندونيسيا، في أعقاب كارثة التسونامي التي تعرض لها إقليم "آتشيه" عام 2004.
وأضاف الرئيس التركي في رسالة مرئية بمناسبة الذكرى السنوية 17 لكارثة التسونامي أن أنقرة أبدت تضامنها الملموس مع الشعب الإندونيسي آنذاك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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وأكد أردوغان أن تركيا وإندونيسيا لديهما علاقات صداقة راسخة ومتجذرة، مترحما على أرواح ضحايا الكارثة، بحسب وكالة "الأناضول".
وأوضح أردوغان أن تضامن بلاده مع إندونيسيا جاء امتثالا لأمر النبي الكريم بأن المسلمين إخوة.
وقال إن بلاده لم تترك الشعب الإندونيسي وحيدا في أوقات الشدائد على الرغم من بعد المسافات
ولفت إلى أن أنقرة بعثت على الفور فرق إنقاذ من الهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، للمناطق التي تضررت من تسونامي.
ولفت الرئيس التركي إلى أنه أجرى زيارة إلى إندونيسيا في 2005 عندما كان رئيسا للحكومة بعد الكارثة مباشرة.
وكان زلزال تزيد قوته عن 9 درجات قد ضرب في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2004 أعماق المحيط الهندي قبالة الشواطئ الغربية لجزيرة سومطرة الإندونيسية.
وأدى الزلزال إلى تشكل موجات تسونامي في مياه المحيط، وصل ارتفاعها 30مترا وضربت العديد من البلدان على سواحل المحيط الهندي.
وتسببت الكارثة في مقتل أكثر من 230 ألف شخص في 14 بلدا، في مقدمتها إندونيسيا.
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