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أطباء مصريون يجرون 19 عملية معقدة لمرضى فلسطينيين في غزة
أطباء مصريون يجرون 19 عملية معقدة لمرضى فلسطينيين في غزة
أجرى وفد طبي مصري، أمس السبت، 19 عملية جراحية معقدة لمرضى فلسطينيين في قطاع غزة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:28+0000
2021-12-26T17:28+0000
عمليات جراحية
قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
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وقالت وزارة الصحة في القطاع في بيان، اليوم الأحد، إن الوفد المصري الذي وصل الخميس الماضي إلى القطاع أجرى أمس 19 عملية جراحية معقدة ونوعية.وشملت العمليات التي أجريت بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي 7 عمليات في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بما فيها جراحة قلب واثنتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.كما أجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع الطواقم المحلية 6 عمليات جراحية في مجال الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوبي القطاع.كما تم إجراء 5 عمليات أخرى في تخصصات العظام في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة رفح، إضافة إلى عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب، في المستشفى ذاتها.وقال البيان إن "وزارة الصحة الفلسطينية ثمنت جهود الوفد الطبي المصري"، مشيرةً إلى أنه "يعكس الموقف المصري التاريخي الداعم لأبناء شعبنا".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/حماس-تكشف-لـسبوتنيك-ما-بحثته-مع-الوفد-المصري-1054372804.html
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عمليات جراحية, قطاع غزة, وزارة الصحة الفلسطينية

أطباء مصريون يجرون 19 عملية معقدة لمرضى فلسطينيين في غزة

17:28 GMT 26.12.2021
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عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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أجرى وفد طبي مصري، أمس السبت، 19 عملية جراحية معقدة لمرضى فلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في القطاع في بيان، اليوم الأحد، إن الوفد المصري الذي وصل الخميس الماضي إلى القطاع أجرى أمس 19 عملية جراحية معقدة ونوعية.
وشملت العمليات التي أجريت بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي 7 عمليات في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بما فيها جراحة قلب واثنتين في تخصص الجراحة العامة والأورام و4 عمليات قسطرة قلبية.
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كما أجرى الوفد الطبي المصري بالشراكة مع الطواقم المحلية 6 عمليات جراحية في مجال الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوبي القطاع.
كما تم إجراء 5 عمليات أخرى في تخصصات العظام في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة رفح، إضافة إلى عملية جراحية معقدة في تخصص العمود الفقري والأعصاب، في المستشفى ذاتها.
وقال البيان إن "وزارة الصحة الفلسطينية ثمنت جهود الوفد الطبي المصري"، مشيرةً إلى أنه "يعكس الموقف المصري التاريخي الداعم لأبناء شعبنا".
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