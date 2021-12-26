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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أطعمة-تفاقم-التهاب-المفاصل-منها-السكر-والألبان-1054567971.html
أطعمة تفاقم التهاب المفاصل... منها السكر والألبان
أطعمة تفاقم التهاب المفاصل... منها السكر والألبان
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن بعض المكولات اليومية الشائعة قد تفاقم التهاب المفاصل. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:02+0000
2021-12-26T09:02+0000
مجتمع
علوم
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أفادت صحيفة "ديلي كسبرس"، نقلا عن خبيرة صحة بريطانية، قولها: "هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل، وإنه من الضرورة التقليل منها قدر الإمكان".وأشارت فران ماكلوين، خبيرة الصحة الوظيفية في وزارة الصحة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل وأنه لا يوجد حاليا علاج لها.وأوضحت أن العلاجات المتوفرة تساعد في إبطاء المرض أو التقليل من الألم، مشددة على ضرورة التقليل من الأطعمة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل بشكل كبير.وبحسب ماكلوين تشمل تلك المأكولات السكر والغلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا وزيوت البذور والمحليات الصناعية والمواد الحافظة الغذائية والمواد المضافة الأخرى.على الرغم من وجود أطعمة معينة من الجيد تجنبها، إلا أن المكز الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينيك" يؤكد أن: "الغذاء دواء. إذا كنت تعاني من ألم التهاب المفاصل، فقد يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والخصائص المسكنة - جنبًا إلى جنب مع أي أدوية أو علاجات أخرى يوصي بها طبيبك".وأوضحت الدراسة أن التهاب المفاصل الروماتويدي غالبا ما يبدأ عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عاما، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات، مشيرة إلى أن بعض عادات وتغييرات نمط الحياة الأخرى قد تساعد في السيطرة على الأعراض.وأشارت الإحصائيات الطبية البريطانية إلى أن هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا في المملكة المتحدة، حيث تصيب حوالي ثمانية ملايين شخص، بينما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من 400000 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/أطعمة-تقلل-من-التهاب-المفاصل-1054372019.html
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مجتمع, علوم

أطعمة تفاقم التهاب المفاصل... منها السكر والألبان

09:02 GMT 26.12.2021
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / Dirima
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كشفت دراسة بريطانية جديدة أن بعض المكولات اليومية الشائعة قد تفاقم التهاب المفاصل.
أفادت صحيفة "ديلي كسبرس"، نقلا عن خبيرة صحة بريطانية، قولها: "هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل، وإنه من الضرورة التقليل منها قدر الإمكان".
وأشارت فران ماكلوين، خبيرة الصحة الوظيفية في وزارة الصحة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل وأنه لا يوجد حاليا علاج لها.
وأوضحت أن العلاجات المتوفرة تساعد في إبطاء المرض أو التقليل من الألم، مشددة على ضرورة التقليل من الأطعمة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل بشكل كبير.
وبحسب ماكلوين تشمل تلك المأكولات السكر والغلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا وزيوت البذور والمحليات الصناعية والمواد الحافظة الغذائية والمواد المضافة الأخرى.
وقالت "إذا كان هناك شيء واحد أنصح المصابين بتجنبه أكثر من غيره هو السكر وجميع الكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير"، مضيفة أن تلك الأطعمة تسبب ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات، التي تسبب بعض الأمراض الالتهابية بما فيها التهاب المفاصل.
على الرغم من وجود أطعمة معينة من الجيد تجنبها، إلا أن المكز الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينيك" يؤكد أن: "الغذاء دواء. إذا كنت تعاني من ألم التهاب المفاصل، فقد يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والخصائص المسكنة - جنبًا إلى جنب مع أي أدوية أو علاجات أخرى يوصي بها طبيبك".
وأوضحت الدراسة أن التهاب المفاصل الروماتويدي غالبا ما يبدأ عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عاما، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات، مشيرة إلى أن بعض عادات وتغييرات نمط الحياة الأخرى قد تساعد في السيطرة على الأعراض.
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أطعمة تقلل من التهاب المفاصل
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وأشارت الإحصائيات الطبية البريطانية إلى أن هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا في المملكة المتحدة، حيث تصيب حوالي ثمانية ملايين شخص، بينما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من 400000 شخص.
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