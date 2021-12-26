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https://arabic.sputniknews.com/20211226/ألمانيا-تتعهد-بتشديد-قواعد-بيع-الأسلحة-للحكومات-1054581053.html
ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات
ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأحد، إن قانونا جديدا قيد الإعداد لمراجعة، تتم مناقشته حول قواعد التصدير العسكري، بعدما كشفت حكومة أنغيلا... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:26+0000
2021-12-26T14:26+0000
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برلين- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلا عن بيانات وزارة الاقتصاد التي طلبها أحد المشرعين، يوم السبت، أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) من عقود الأسلحة في عام 2021.وأوضحت الوكالة الألمانية أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من نصف هذه العقود خلال الأيام الأخيرة للمستشارة الألمانية في المنصب، وأنها (العقود) كانت مع مصر.من جانبها، قالت بربوك: "نحن كائتلاف [الحكومة الجديدة] ذكرنا بوضوح أننا سنعيد تقييم سياسة الصادرات الدفاعية في السنوات الأخيرة، وهذا هو السبب في أننا نعمل على قانون الصادرات الدفاعية الذي سيوفر معايير أوضح للموافقة على الصادرات العسكرية".كانت ألمانيا من بين أكبر بائعي الأسلحة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت برلين عن 5.5% من صادرات الأسلحة العالمية من 2016 إلى 2020، وكانت كوريا الجنوبية والجزائر ومصر أكبر المشترين لها.
https://arabic.sputniknews.com/20201028/تراجع-حاد-في-مبيعات-ألمانيا-من-الأسلحة-ومصر-وإسرائيل-بين-أكبر-الشركاء-1047004019.html
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رصد عسكري, العالم, ألمانيا, أخبار ألمانيا اليوم

ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات

14:26 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / John Macdougallأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / John Macdougall
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأحد، إن قانونا جديدا قيد الإعداد لمراجعة، تتم مناقشته حول قواعد التصدير العسكري، بعدما كشفت حكومة أنغيلا ميركل عن الموافقة على حجم قياسي من مبيعات الأسلحة الأجنبية هذا العام.
برلين- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلا عن بيانات وزارة الاقتصاد التي طلبها أحد المشرعين، يوم السبت، أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) من عقود الأسلحة في عام 2021.
وأوضحت الوكالة الألمانية أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من نصف هذه العقود خلال الأيام الأخيرة للمستشارة الألمانية في المنصب، وأنها (العقود) كانت مع مصر.
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2020
تراجع حاد في مبيعات ألمانيا من الأسلحة... ومصر وإسرائيل بين أكبر الشركاء
28 أكتوبر 2020, 21:55 GMT
من جانبها، قالت بربوك: "نحن كائتلاف [الحكومة الجديدة] ذكرنا بوضوح أننا سنعيد تقييم سياسة الصادرات الدفاعية في السنوات الأخيرة، وهذا هو السبب في أننا نعمل على قانون الصادرات الدفاعية الذي سيوفر معايير أوضح للموافقة على الصادرات العسكرية".
كانت ألمانيا من بين أكبر بائعي الأسلحة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.
وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت برلين عن 5.5% من صادرات الأسلحة العالمية من 2016 إلى 2020، وكانت كوريا الجنوبية والجزائر ومصر أكبر المشترين لها.
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