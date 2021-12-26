https://arabic.sputniknews.com/20211226/ألمانيا-تتعهد-بتشديد-قواعد-بيع-الأسلحة-للحكومات-1054581053.html

ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات

ألمانيا تتعهد بتشديد قواعد بيع الأسلحة للحكومات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأحد، إن قانونا جديدا قيد الإعداد لمراجعة، تتم مناقشته حول قواعد التصدير العسكري، بعدما كشفت حكومة أنغيلا... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-26T14:26+0000

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برلين- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلا عن بيانات وزارة الاقتصاد التي طلبها أحد المشرعين، يوم السبت، أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) من عقود الأسلحة في عام 2021.وأوضحت الوكالة الألمانية أن حكومة ميركل وافقت على أكثر من نصف هذه العقود خلال الأيام الأخيرة للمستشارة الألمانية في المنصب، وأنها (العقود) كانت مع مصر.من جانبها، قالت بربوك: "نحن كائتلاف [الحكومة الجديدة] ذكرنا بوضوح أننا سنعيد تقييم سياسة الصادرات الدفاعية في السنوات الأخيرة، وهذا هو السبب في أننا نعمل على قانون الصادرات الدفاعية الذي سيوفر معايير أوضح للموافقة على الصادرات العسكرية".كانت ألمانيا من بين أكبر بائعي الأسلحة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت برلين عن 5.5% من صادرات الأسلحة العالمية من 2016 إلى 2020، وكانت كوريا الجنوبية والجزائر ومصر أكبر المشترين لها.

https://arabic.sputniknews.com/20201028/تراجع-حاد-في-مبيعات-ألمانيا-من-الأسلحة-ومصر-وإسرائيل-بين-أكبر-الشركاء-1047004019.html

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رصد عسكري, العالم, ألمانيا, أخبار ألمانيا اليوم