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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أمريكا-إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-بسبب-إصابات-أوميكرون-بين-العاملين-1054563184.html
أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين
أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين
ألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 900 رحلة طيران، أمس السبت، وهو اليوم الثاني على التوالي من عمليات الإلغاء الجماعية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T02:05+0000
2021-12-26T02:05+0000
أمريكا
سلالة كورونا الجديدة
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وأدت زيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبعاد بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم.ووفقا لإحصاء يجري تحديثه باستمرار على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء ما يزيد على 880 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعا من 690 رحلة عشية عيد الميلاد، بينما تأخرت حوالي 800 رحلة طيران أخرى.وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز إن الشركة ألغت 230 رحلة.وأظهرت بيانات الموقع أن شركة دلتا إير لاينز ألغت 292 رحلة حتى الساعة 1623 بتوقيت غرينتش، بينما قال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.وعالميا، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالا اليوم السبت وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إلغاء-وتأخير-أكثر-من-4700-رحلة-جوية-في-جميع-أنحاء-العالم-تزامنا-مع-عطلة-عيد-الميلاد-1054539083.html
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أمريكا, سلالة كورونا الجديدة

أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين

02:05 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Collin Reidمطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Collin Reid
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ألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 900 رحلة طيران، أمس السبت، وهو اليوم الثاني على التوالي من عمليات الإلغاء الجماعية.
وأدت زيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبعاد بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم.
ووفقا لإحصاء يجري تحديثه باستمرار على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء ما يزيد على 880 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعا من 690 رحلة عشية عيد الميلاد، بينما تأخرت حوالي 800 رحلة طيران أخرى.
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إلغاء وتأخير أكثر من 4700 رحلة جوية في جميع أنحاء العالم تزامنا مع عطلة عيد الميلاد
أمس, 09:47 GMT
وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز إن الشركة ألغت 230 رحلة.
وأظهرت بيانات الموقع أن شركة دلتا إير لاينز ألغت 292 رحلة حتى الساعة 1623 بتوقيت غرينتش، بينما قال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.
وكانت شركات "دلتا" و"يونايتد" و"جيت بلو" قد أعلنت في وقت سابق، أن إصابات بمتحور "أوميكرون" بين العاملين أدت إلى إلغاء عدد من رحلاتها.
وعالميا، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالا اليوم السبت وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.
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