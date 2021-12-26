https://arabic.sputniknews.com/20211226/أمريكا-إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-بسبب-إصابات-أوميكرون-بين-العاملين-1054563184.html

أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين

أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين

ألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 900 رحلة طيران، أمس السبت، وهو اليوم الثاني على التوالي من عمليات الإلغاء الجماعية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T02:05+0000

2021-12-26T02:05+0000

2021-12-26T02:05+0000

أمريكا

سلالة كورونا الجديدة

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وأدت زيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبعاد بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم.ووفقا لإحصاء يجري تحديثه باستمرار على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء ما يزيد على 880 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعا من 690 رحلة عشية عيد الميلاد، بينما تأخرت حوالي 800 رحلة طيران أخرى.وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز إن الشركة ألغت 230 رحلة.وأظهرت بيانات الموقع أن شركة دلتا إير لاينز ألغت 292 رحلة حتى الساعة 1623 بتوقيت غرينتش، بينما قال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.وعالميا، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالا اليوم السبت وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/إلغاء-وتأخير-أكثر-من-4700-رحلة-جوية-في-جميع-أنحاء-العالم-تزامنا-مع-عطلة-عيد-الميلاد-1054539083.html

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أمريكا, سلالة كورونا الجديدة