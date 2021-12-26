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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أنصار-الله-تعلن-السيطرة-على-محافظة-الجوف-الحدودية-مع-السعودية-وتتحدث-عن-مرحلة-جديدة-من-الحرب-1054583203.html
"أنصار الله" تعلن السيطرة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وتتحدث عن مرحلة جديدة من الحرب
"أنصار الله" تعلن السيطرة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وتتحدث عن مرحلة جديدة من الحرب
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، عن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل ما عدا بعض المناطق الصحراوية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:01+0000
2021-12-26T15:01+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية فجر الصحراء وأدت إلى تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والعملاء".وأوضح أن مساحة المنطقة التي تم تحريرها في عملية "فجر الصحراء" تقدر بأكثر من 1200 كم2، مؤكدا أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية.وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، إن جماعة أنصار الله أطلقت 430 صاروخًا بالستيًا و851 مسيّرة تجاه المملكة.وأشار إلى أن "ضحايا هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة أسفر عن مقتل 118 شخصا بينهم 59 سعوديا، وآخرين من جنسيات مختلفة بينها اليمن والهند ومصر وسوريا".وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، بيانات حول "قتلى الهجمات المدنية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد المملكة"، مشيرا إلى أن الضحايا من بينهم 59 سعوديا و20 يمنيا و14 شخصا من الهند و9 من باكستان.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تعلن السيطرة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وتتحدث عن مرحلة جديدة من الحرب

15:01 GMT 26.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، عن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل ما عدا بعض المناطق الصحراوية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية فجر الصحراء وأدت إلى تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والعملاء".
وأوضح أن مساحة المنطقة التي تم تحريرها في عملية "فجر الصحراء" تقدر بأكثر من 1200 كم2، مؤكدا أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية.

وحذر من أن "أنصار الله" ستواجه التصعيد بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطن، مؤكدا الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي المشروع للعدوان.

وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، إن جماعة أنصار الله أطلقت 430 صاروخًا بالستيًا و851 مسيّرة تجاه المملكة.
وأشار إلى أن "ضحايا هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة أسفر عن مقتل 118 شخصا بينهم 59 سعوديا، وآخرين من جنسيات مختلفة بينها اليمن والهند ومصر وسوريا".
وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، بيانات حول "قتلى الهجمات المدنية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد المملكة"، مشيرا إلى أن الضحايا من بينهم 59 سعوديا و20 يمنيا و14 شخصا من الهند و9 من باكستان.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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