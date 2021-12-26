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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أوميكرون-يفتك-بإسرائيل-والحالات-تتجاوز-الألف-1054563464.html
أوميكرون يفتك بإسرائيل والحالات تتجاوز الألف
أوميكرون يفتك بإسرائيل والحالات تتجاوز الألف
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، تجاوز عدد الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في إسرائيل حاجز الألف حالة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T03:24+0000
2021-12-26T03:24+0000
إسرائيل
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في إسرائيل، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصابا عادوا من خارج إسرائيل في الفترة الأخيرة.وأضافت الوزارة أن هناك شكوكا كبيرة في وجود 861 حالة أخرى.وسجلت إسرائيل يوم السبت 1775 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى معدل إصابات يومي في أكثر من شهرين، حيث سجلت إسرائيل في 12 أكتوبر 1816 إصابة يومية.وبلغ إجمالي الإصابات 1363577 من بينهم 11590 حالة نشطة، و90 حالة خطيرة، و8241 حالة وفاة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية.كان مسؤول إسرائيلي قال أمس، إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا، والتي تنتجها شركة فايزر، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إسرائيل-تطلب-من-شركة-فايزر-إمدادها-بأقراص-لعلاج-كوفيد-19-1054559496.html
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إسرائيل, سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون يفتك بإسرائيل والحالات تتجاوز الألف

03:24 GMT 26.12.2021
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS
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أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، تجاوز عدد الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في إسرائيل حاجز الألف حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في إسرائيل، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصابا عادوا من خارج إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن هناك شكوكا كبيرة في وجود 861 حالة أخرى.
وسجلت إسرائيل يوم السبت 1775 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى معدل إصابات يومي في أكثر من شهرين، حيث سجلت إسرائيل في 12 أكتوبر 1816 إصابة يومية.
وبلغ إجمالي الإصابات 1363577 من بينهم 11590 حالة نشطة، و90 حالة خطيرة، و8241 حالة وفاة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية.
كان مسؤول إسرائيلي قال أمس، إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا، والتي تنتجها شركة فايزر، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إسرائيل تطلب من شركة "فايزر" إمدادها بأقراص لعلاج كوفيد-19
أمس, 19:54 GMT
وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر.
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