إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل... هل تكون جبهة تحرير تيغراي أحد الأطراف؟

إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل.. هل تكون جبهة تحرير التيغراي أحد الاطراف؟
إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل.. هل تكون جبهة تحرير التيغراي أحد الاطراف؟
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.في هذا الصدد، أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي الإثيوبي عباس محمد صالح: وأشار إلى أن هناك بعض الشكوك لدى بعض المراقبين من أن فكرة الحوار التي تطرحها الحكومة تكون قاصرة وبعيدة إلى حدٍ كبير عن التصور الذي تحمله جبهة تحرير التيغراي- باعتبارها طرفاً في هذا النزاع من جهة-، وكذلك المجتمع الدولي الذي يرى أنه من الضروري إجراء حوار وطني شامل لا يستثني طرفاً من الأطراف.من جانبه، قال أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية، حسن مكي، إن "إعلان إثيوبيا إجراء حوار وطني شامل والسماح بإجراء استفتاء حول الانفصال يعد خطوة مهمة وربما جاءت نتيجة أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال الحوار".كما أكد أن "هذا الحوار لايمكن أن ينجح دون مشاركة قوات التيغراي لأنها هي المعنية بهذا الحوار الوطني".للمزيد تابعوا برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل.. هل تكون جبهة تحرير التيغراي أحد الاطراف؟
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أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لاسيما إجراء استفتاء حول الانفصال.
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.
في هذا الصدد، أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي الإثيوبي عباس محمد صالح:
إن مسألة الحكم الذاتي والصراع بين الأقاليم الفيدرالية من جهة والحكومة الفيدرالية بأديس أبابا يعتبر أهم نقاط الأزمة السياسية في إثيوبيا حالياً.
وأشار إلى أن هناك بعض الشكوك لدى بعض المراقبين من أن فكرة الحوار التي تطرحها الحكومة تكون قاصرة وبعيدة إلى حدٍ كبير عن التصور الذي تحمله جبهة تحرير التيغراي- باعتبارها طرفاً في هذا النزاع من جهة-، وكذلك المجتمع الدولي الذي يرى أنه من الضروري إجراء حوار وطني شامل لا يستثني طرفاً من الأطراف.
من جانبه، قال أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية، حسن مكي، إن "إعلان إثيوبيا إجراء حوار وطني شامل والسماح بإجراء استفتاء حول الانفصال يعد خطوة مهمة وربما جاءت نتيجة أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال الحوار".
لكنه أكد أن السؤال المحوري الآن هو هل تصر الحكومة الإثيوبية على مركزية الدولة أم ستتجه للقبول بعدم مركزية الدولة بحسب نص المادة 39 من الدستور، وأن لكل قومية حكومتها ويكون لها الحق في الانفصال.
كما أكد أن "هذا الحوار لايمكن أن ينجح دون مشاركة قوات التيغراي لأنها هي المعنية بهذا الحوار الوطني".