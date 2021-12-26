https://arabic.sputniknews.com/20211226/إثيوبيا-تعلن-نيتها-إجراء-حوار-شامل-هل-تكون-جبهة-تحرير-تيغراي-أحد-الأطراف؟-1054579828.html

إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل... هل تكون جبهة تحرير تيغراي أحد الأطراف؟

إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل... هل تكون جبهة تحرير تيغراي أحد الأطراف؟

أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، لاسيما إجراء استفتاء حول... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T13:59+0000

2021-12-26T13:59+0000

2021-12-26T13:59+0000

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إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل.. هل تكون جبهة تحرير التيغراي أحد الاطراف؟ إثيوبيا تعلن نيتها إجراء حوار شامل.. هل تكون جبهة تحرير التيغراي أحد الاطراف؟

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.في هذا الصدد، أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من الأقاليم والمناطق المجاورة والعودة إلى داخل حدود إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة الإثيوبية.وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي الإثيوبي عباس محمد صالح: وأشار إلى أن هناك بعض الشكوك لدى بعض المراقبين من أن فكرة الحوار التي تطرحها الحكومة تكون قاصرة وبعيدة إلى حدٍ كبير عن التصور الذي تحمله جبهة تحرير التيغراي- باعتبارها طرفاً في هذا النزاع من جهة-، وكذلك المجتمع الدولي الذي يرى أنه من الضروري إجراء حوار وطني شامل لا يستثني طرفاً من الأطراف.من جانبه، قال أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية، حسن مكي، إن "إعلان إثيوبيا إجراء حوار وطني شامل والسماح بإجراء استفتاء حول الانفصال يعد خطوة مهمة وربما جاءت نتيجة أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال الحوار".كما أكد أن "هذا الحوار لايمكن أن ينجح دون مشاركة قوات التيغراي لأنها هي المعنية بهذا الحوار الوطني".للمزيد تابعوا برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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