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إجراءات مشددة في الصين بعد تسجيل أكبر عدد بإصابات كورونا منذ مارس 2020
إجراءات مشددة في الصين بعد تسجيل أكبر عدد بإصابات كورونا منذ مارس 2020
أعلنت مدينة شيان الصينية، التي يقطنها 13 مليون شخص جميعهم مقيدون بالبقاء داخل منازلهم، قيودا مشددة، اليوم الأحد، مع تسجيل البلاد أكبر عدد من الإصابات بفيروس... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:10+0000
2021-12-26T15:10+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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تمسكت الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تتضمن قيودا مشددة على الحدود وحجرا صحيا طويلا وإغلاقا لمناطق محددة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وكانت السلطات أكثر صرامة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، لتجنب تفشي المرض قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال شهر فبراير/ شباط، ومع ذلك كانت هناك حالات انتشار متقطعة.لكن اليوم الأحد، أبلغت البلاد عن 206 إصابات جديدة بمرض "كوفيد 19" وهو أعلى رقم يومي منذ مارس/ آذار عام 2020.وحذر خه ون تشوان، المسؤول في مدينة شيان من أنه "في الأيام المقبلة، لا يزال من المحتمل اكتشاف عدد من الحالات"، داعيا سكان المدينة إلى عدم الذعر.سجلت المدينة الشمالية وحدها - على بعد نحو 900 كيلومتر من ملاعب الأولمبياد - 155 مريضا جديدا اليوم، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 500 خلال الأسابيع القليلة الماضية.ووضع نحو 29 ألف شخص في الحجر الصحي، وقالت السلطات إنها بالفعل اختبرت سكان مدينة شيان مرات عدة، ومن المقرر أن يبدأ التطهير "الكامل" مساء الأحد.وشددت القيود على الحركة، حيث يمكن لكل أسرة إرسال فرد واحد فقط لشراء الضروريات الأساسية مرة واحدة كل ثلاثة أيام بدلا من يومين بموجب القواعد السابقة.وصدرت أوامر بإغلاق جميع الشركات باستثناء محلات السوبر ماركت والمتاجر والمرافق الطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بعد-عامين-من-ظهوره-دراسة-أمريكية-تكشف-حقائق-جديدة-ومثيرة-للقلق-حول-فيروس-كورونا-1054575240.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

إجراءات مشددة في الصين بعد تسجيل أكبر عدد بإصابات كورونا منذ مارس 2020

15:10 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Aly Songامرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021
امرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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أعلنت مدينة شيان الصينية، التي يقطنها 13 مليون شخص جميعهم مقيدون بالبقاء داخل منازلهم، قيودا مشددة، اليوم الأحد، مع تسجيل البلاد أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 21 شهرا.
تمسكت الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تتضمن قيودا مشددة على الحدود وحجرا صحيا طويلا وإغلاقا لمناطق محددة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وكانت السلطات أكثر صرامة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، لتجنب تفشي المرض قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال شهر فبراير/ شباط، ومع ذلك كانت هناك حالات انتشار متقطعة.
لكن اليوم الأحد، أبلغت البلاد عن 206 إصابات جديدة بمرض "كوفيد 19" وهو أعلى رقم يومي منذ مارس/ آذار عام 2020.
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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وحذر خه ون تشوان، المسؤول في مدينة شيان من أنه "في الأيام المقبلة، لا يزال من المحتمل اكتشاف عدد من الحالات"، داعيا سكان المدينة إلى عدم الذعر.
سجلت المدينة الشمالية وحدها - على بعد نحو 900 كيلومتر من ملاعب الأولمبياد - 155 مريضا جديدا اليوم، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 500 خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ووضع نحو 29 ألف شخص في الحجر الصحي، وقالت السلطات إنها بالفعل اختبرت سكان مدينة شيان مرات عدة، ومن المقرر أن يبدأ التطهير "الكامل" مساء الأحد.
وشددت القيود على الحركة، حيث يمكن لكل أسرة إرسال فرد واحد فقط لشراء الضروريات الأساسية مرة واحدة كل ثلاثة أيام بدلا من يومين بموجب القواعد السابقة.
وصدرت أوامر بإغلاق جميع الشركات باستثناء محلات السوبر ماركت والمتاجر والمرافق الطبية.
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