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https://arabic.sputniknews.com/20211226/إجلاء-سكان-بعد-انهيار-سدين-في-شمال-شرق-البرازيل-فيديو-1054596993.html
إجلاء سكان بعد انهيار سدين في شمال شرق البرازيل.. فيديو
إجلاء سكان بعد انهيار سدين في شمال شرق البرازيل.. فيديو
قالت السلطات المحلية، إن سدين انهارا في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل، بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، مما أدى إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T22:41+0000
2021-12-26T22:41+0000
البرازيل
انهيار سد
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وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليل أمس السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.ولم ترد تقارير عن وفيات أو مصابين، رغم تضرر الجسور والطرق.وكتب مجلس بلدية إيتامبي على حسابه الرسمي في إنستغرام في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، "انهار سد (وراءه) كمية كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تشهد بلدية إيتامبي فيضانا قويا"، وفقا لرويترز.وأضاف "يتعين على جميع السكان إخلاء ضفاف نهر فيروجا بشكل عاجل".
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البرازيل, انهيار سد

إجلاء سكان بعد انهيار سدين في شمال شرق البرازيل.. فيديو

22:41 GMT 26.12.2021
© REUTERS / ISAC NOBREGA/BRAZILIAN PRESIDENCمنظر عام للمنطقة التي غمرتها المياه بالقرب من بورتو سيجورو البرازيل ديسمبر 2021
منظر عام للمنطقة التي غمرتها المياه بالقرب من بورتو سيجورو البرازيل ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / ISAC NOBREGA/BRAZILIAN PRESIDENC
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قالت السلطات المحلية، إن سدين انهارا في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل، بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، مما أدى إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة.
وانهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا ليل أمس السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.
وانهار صباح اليوم الأحد سد ثان، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.
ولم ترد تقارير عن وفيات أو مصابين، رغم تضرر الجسور والطرق.
وكتب مجلس بلدية إيتامبي على حسابه الرسمي في إنستغرام في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، "انهار سد (وراءه) كمية كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تشهد بلدية إيتامبي فيضانا قويا"، وفقا لرويترز.
وأضاف "يتعين على جميع السكان إخلاء ضفاف نهر فيروجا بشكل عاجل".
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