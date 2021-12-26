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إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
يبدأ مستشفى إسرائيلي، غدا الاثنين، إجراء أول دراسة من نوعها في العالم، على تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:32+0000
2021-12-26T19:32+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وسيجري الدراسة مستشفى شيبا في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".ومن المقرر أن تشمل الدراسة نحو 150 عاملا صحيا من المستشفى، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى 20 أغسطس/ آب 2021 .وستختبر الدراسة مدى فاعلية الجرعة الرابعة من اللقاح في رفع مستويات الأجسام المضادة، وحتى الآن ليست هناك بيانات وافية في العالم كله بهذا الصدد.
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إسرائيل, فيروس كورونا

إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم

19:32 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZفيروس "كورونا" في إسرائيل
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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يبدأ مستشفى إسرائيلي، غدا الاثنين، إجراء أول دراسة من نوعها في العالم، على تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وسيجري الدراسة مستشفى شيبا في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ومن المقرر أن تشمل الدراسة نحو 150 عاملا صحيا من المستشفى، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى 20 أغسطس/ آب 2021 .
وستختبر الدراسة مدى فاعلية الجرعة الرابعة من اللقاح في رفع مستويات الأجسام المضادة، وحتى الآن ليست هناك بيانات وافية في العالم كله بهذا الصدد.
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