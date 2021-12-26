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https://arabic.sputniknews.com/20211226/إسرائيل-تجري-أول-دراسة-من-نوعها-في-العالم--1054593604.html
إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
يبدأ مستشفى إسرائيلي، غدا الاثنين، إجراء أول دراسة من نوعها في العالم، على تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:32+0000
2021-12-26T19:32+0000
2021-12-26T19:32+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وسيجري الدراسة مستشفى شيبا في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".ومن المقرر أن تشمل الدراسة نحو 150 عاملا صحيا من المستشفى، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى 20 أغسطس/ آب 2021 .وستختبر الدراسة مدى فاعلية الجرعة الرابعة من اللقاح في رفع مستويات الأجسام المضادة، وحتى الآن ليست هناك بيانات وافية في العالم كله بهذا الصدد.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, فيروس كورونا
إسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
يبدأ مستشفى إسرائيلي، غدا الاثنين، إجراء أول دراسة من نوعها في العالم، على تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وسيجري الدراسة مستشفى شيبا في منطقة تل أبيب وسط إسرائيل بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب
صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
ومن المقرر أن تشمل الدراسة نحو 150 عاملا صحيا من المستشفى، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى 20 أغسطس/ آب 2021 .
وستختبر الدراسة مدى فاعلية الجرعة الرابعة من اللقاح في رفع مستويات
الأجسام المضادة
، وحتى الآن ليست هناك بيانات وافية في العالم كله بهذا الصدد.