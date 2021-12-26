تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/إعلام-رئيس-الوزراء-الكويتي-المكلف-يرفع-أسماء-حكومته-الأسبوع-الجاري-1054570696.html
إعلام: رئيس الوزراء الكويتي المكلف يرفع أسماء حكومته الأسبوع الجاري
إعلام: رئيس الوزراء الكويتي المكلف يرفع أسماء حكومته الأسبوع الجاري
ذكرت تقارير إعلامية كويتية أن رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد الصباح، سوف يقوم برفع تشكيلة حكومته إلى أمير البلاد خلال الأسبوع الجاري. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T10:35+0000
2021-12-26T10:43+0000
أخبار الكويت اليوم
مجلس الأمة الكويتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/79/1043457957_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_f17fcdd0b4ffe2120fea50cf459875e5.jpg
وحسب تصريحات حكومية نقلتها جريدة القبس الكويتية، سيقوم الخالد بوصفه رئيس مجلس الوزراء المكلف برفع أسماء حكومته الجديدة إلى القيادة السياسية الأسبوع الجاري.وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يرفع أسماء حكومته كي تستطيع حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني المقبل.وعن طبيعة التعديل الذي تم في الحكومة أكدت المصادر أن 8 وزارات قد شملها التغيير، وهي الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/وكالة-دولية-تنتقد-العلاقة-المتوترة-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-1053291816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/79/1043457957_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_01a8f66151c47a62084327dd84fd5c20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, مجلس الأمة الكويتي

إعلام: رئيس الوزراء الكويتي المكلف يرفع أسماء حكومته الأسبوع الجاري

10:35 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 10:43 GMT 26.12.2021)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية كويتية أن رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد الصباح، سوف يقوم برفع تشكيلة حكومته إلى أمير البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وحسب تصريحات حكومية نقلتها جريدة القبس الكويتية، سيقوم الخالد بوصفه رئيس مجلس الوزراء المكلف برفع أسماء حكومته الجديدة إلى القيادة السياسية الأسبوع الجاري.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
وكالة دولية تنتقد العلاقة المتوترة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة
26 نوفمبر, 08:19 GMT
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يرفع أسماء حكومته كي تستطيع حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وعن طبيعة التعديل الذي تم في الحكومة أكدت المصادر أن 8 وزارات قد شملها التغيير، وهي الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:53 GMTلماذا يحرص حزب العمال الكردستاني على الوجود في منطقة سنجار؟
11:48 GMTخبير عسكري: المناورات العسكرية الإيرانية تحمل الكثير من الرسائل
11:45 GMTجوارديولا يحث المشجعين على التطعيم وارتداء الكمامات
11:42 GMTاللجنة الأمنية في الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بمظاهرات الأمس
11:38 GMTمجلة: الغواصة النووية "كنياز أوليغ" الروسية ستكون قادرة على تدمير مدن كاملة
11:32 GMTظهور صفحة أخرى غير الرسمية... هل تم اختراق الموقع الإلكتروني لمطار بغداد؟
11:30 GMTمصر تعلن خطة تفصيلية لحماية إحدى أكثر المناطق المهددة بالغرق في العالم
11:27 GMTما هي قدرات إيران الصاروخية في 2021؟
11:14 GMTموقع عبري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا
11:05 GMTخالد المشري: العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة
11:02 GMTالصين تعين مسؤولا جديدا في إقليم شينجيانغ
11:00 GMTبينيت للإسرائيليين: الجولان في انتظاركم (صور)
10:57 GMTتخريب جدارية لتكريم ضحايا 17 أكتوبر الجزائريين في باريس
10:45 GMTحراك "17 تشرين" يحيي عيد الميلاد وسط بيروت
10:35 GMTإعلام: رئيس الوزراء الكويتي المكلف يرفع أسماء حكومته الأسبوع الجاري
10:25 GMTوزير أردني سابق: محددات السياسة الأمريكية هي العائق أمام انفتاح الأردن على سوريا
10:13 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى
10:10 GMTهل ينتقل "كهربا" إلى الدوري السعودي؟
10:02 GMTوفاة أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
09:58 GMTزلزال قوي يضرب اليابان