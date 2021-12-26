إعلام: رئيس الوزراء الكويتي المكلف يرفع أسماء حكومته الأسبوع الجاري

وحسب تصريحات حكومية نقلتها جريدة القبس الكويتية، سيقوم الخالد بوصفه رئيس مجلس الوزراء المكلف برفع أسماء حكومته الجديدة إلى القيادة السياسية الأسبوع الجاري.وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يرفع أسماء حكومته كي تستطيع حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني المقبل.وعن طبيعة التعديل الذي تم في الحكومة أكدت المصادر أن 8 وزارات قد شملها التغيير، وهي الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.