https://arabic.sputniknews.com/20211226/إيران-تطلق-سراح-السجناء-المسيحيين-مؤقتا-للاحتفال-بعيد-الميلاد-1054585293.html

إيران تطلق سراح السجناء المسيحيين مؤقتا للاحتفال بعيد الميلاد

إيران تطلق سراح السجناء المسيحيين مؤقتا للاحتفال بعيد الميلاد

أمر رئيس السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، بإطلاق سراح السجناء المسيحيين لمدة 10 أيام، من أجل قضاء الإجازات مع عائلاتهم. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T15:36+0000

2021-12-26T15:36+0000

2021-12-26T15:36+0000

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وأصدر غلام حسين محسني إيجي، تعليماته للسلطات في جميع أنحاء البلاد بإطلاق سراح المعنيين بالقرار، وفقا لموقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.وقال الموقع: "القرار هو للاحتفال بالعام الجديد 2022 والذكرى السنوية لميلاد يسوع المسيح". لم يوضح الموقع عدد السجناء المسيحيين الذين سيستفيدون من الإجازة، أو متى تبدأ فترة العشرة أيام.لكنه قال إن القرار لن يشمل السجناء المدانين بتهمة تقويض الأمن والجريمة المنظمة والاختطاف والسطو المسلح والمحكوم عليهم بالإعدام.وفقا لوسائل الإعلام المحلية، يمثل المسيحيون 1% فقط من إجمالي عدد سكان إيران البالغ 83 مليونا، معظمهم من الأرمن الذين يحتفلون بعيد الميلاد في 6 يناير/ كانون الثاني، يوم عيد الغطاس.غالبا ما يمنح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، العفو عن السجناء أو يخفف عقوباتهم بمناسبة الأعياد الإسلامية، لكن من النادر أن تعلن السلطات الإيرانية عن مثل هذه الإجراءات خلال المناسبات المسيحية، بحسب "فرانس برس".ذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إرنا" أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار هذا العام منزل عائلة "الشهيد" الأرمني المسيحي الذي توفي في الحرب العراقية خلال الثمانينيات عشية عيد الميلاد في طهران.

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