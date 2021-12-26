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إيران تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية
إيران تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية
قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، منع المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية من الدخول إلى أراضيها. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:41+0000
2021-12-26T15:41+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، قال مدير عام دائرة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت منع المسافرين القادمين من الدول التي سجلت أعلى نسبة لانتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" من دخول البلاد.ووفقا للمسؤول الإيراني، تم منع دخول المسافرين القادمين من 4 دول أوروبية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج.وكذلك منع الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين من 8 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وسواتيني.كما تقرر أيضا حظر حركة النقل البري مع تركيا حتى السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.يذكر أن إيران، كانت قد أعلنت الأحد الماضي، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.وفي سياق متصل، حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور أوميكرون.وحذر من أن "إيران ستشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".وظهر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين.وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.‏
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-الخبراء-الروسي-يعملون-بنجاح-في-أفريقيا-لمكافحة-أوميكرون-1054477281.html
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, إيران

إيران تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية

15:41 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'nالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'n
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قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، منع المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية من الدخول إلى أراضيها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، قال مدير عام دائرة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت منع المسافرين القادمين من الدول التي سجلت أعلى نسبة لانتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" من دخول البلاد.
ووفقا للمسؤول الإيراني، تم منع دخول المسافرين القادمين من 4 دول أوروبية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج.

وكذلك منع الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين من 8 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وسواتيني.
كما تقرر أيضا حظر حركة النقل البري مع تركيا حتى السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.
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يذكر أن إيران، كانت قد أعلنت الأحد الماضي، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.
وفي سياق متصل، حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور أوميكرون.
وحذر من أن "إيران ستشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".
وظهر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين.
وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.‏
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