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https://arabic.sputniknews.com/20211226/إيران-سترد-بحزم-على-أي-عدوان-وترقب-لقرار-المحكمة-الاتحادية-بشأن-نتائج-الانتخابات-العراقية-1054580237.html
إيران سترد بحزم على أي عدوان... وترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية
إيران سترد بحزم على أي عدوان... وترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها"، فيما شدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، على أهمية إجراء... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:08+0000
2021-12-26T14:08+0000
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إيران سترد على أي عدوان بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" ... قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات العراقية
إيران سترد على أي عدوان بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" ... قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات العراقية
الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران سترد بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" على أي خطوة عدائية ضدهاأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها وبشكل يغير المعادلات الاستراتيجية".وأضاف أن مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني تعكس إرادة وقوة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح وأمن الشعب الإيراني".وتضمنت المناورات التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة الماضي، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.ولفت إلى أن الضغوط الأوربية خلال المفاوضات تدور حول الصواريخ الباليستية وهو الأمر الذي ترفضه طهران.البطريرك اللبناني بشارة الراعي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية في موعدهاشدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال إلقاء عظة عيد الميلاد، على أهمية إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل.ودعا الراعي أيضا الحكومة إلى الاجتماع، مشيرا إلى أن تعطيل الحكومة يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا.وقال الراعي موجها كلامه للرئيس العماد ميشال عون الذي كان حاضرا خلال العظة، إنه "يؤيد بقوة التزام الرئاسة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري".وأكد أن "هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، وضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام"، بحسب قوله.وأشار إلى أن المشكلة تكمن في آلية إجراء تلك الانتخابات، فضلا عن جاهزية الأجواء السياسية والأمنية حتى لا يحدث إلغاء أو تأجيل للانتخابات.ترقب في الشارع العراقي لقرار المحكمة الاتحادية في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات النيابيةتتجه الأنظار في العراق إلى جلسة المحكمة الاتحادية، الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول، التي من المتوقع أن تصدر الحكم النهائي بالدعوى المرفوعة بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.وأفادت تقارير صحفية بأنه تم تأجيل الحوار بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر والقوى السياسية المنضوية تحت مسمّى "الإطار التنسيقي" الرافض لنتائج الانتخابات، والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.وأضافت نقلا عن مصادر حزبية، أن "التأجيل جاء إلى حين حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".وأوضح أن "مجلس النواب هنا ليس طرفا لأنه حل نفسه بموجب قرار اتخذ من المجلس في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، إضافة إلى أن مجلس النواب المنتخب لم يؤد اليمين الدستورية".للمزيد يمكن متابعة عالم سبوتنيكتقديم: عبد الله حميد، وإعداد: أيمن سنبل
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إيران سترد بحزم على أي عدوان... وترقب لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية

14:08 GMT 26.12.2021
إيران سترد على أي عدوان بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" ... قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات العراقية
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها"، فيما شدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، على أهمية إجراء انتخابات تشريعية العام المقبل، بالتوازي مع ترقب الشارع العراقي لقرار المحكمة الخاص بالطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية.

الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران سترد بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" على أي خطوة عدائية ضدها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها وبشكل يغير المعادلات الاستراتيجية".
وأضاف أن مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني تعكس إرادة وقوة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح وأمن الشعب الإيراني".
وتضمنت المناورات التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة الماضي، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.
من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.
في هذا السياق، قال عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني، إن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت ردا على التهديدات الإسرائيلية التي تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين حتى الوصول إلى جلسة المفاوضات الأخيرة.
ولفت إلى أن الضغوط الأوربية خلال المفاوضات تدور حول الصواريخ الباليستية وهو الأمر الذي ترفضه طهران.
وأضاف أبشناس أن الرد الإيراني جاهز على أي هجوم إسرائيلي أمريكي، وهذا ما يقصده الرئيس الإيراني بأنه سيغير شكل المنطقة لأنه لن يكون ردًا عاديًا.

البطريرك اللبناني بشارة الراعي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

شدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال إلقاء عظة عيد الميلاد، على أهمية إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل.
ودعا الراعي أيضا الحكومة إلى الاجتماع، مشيرا إلى أن تعطيل الحكومة يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا.
وقال الراعي موجها كلامه للرئيس العماد ميشال عون الذي كان حاضرا خلال العظة، إنه "يؤيد بقوة التزام الرئاسة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري".
وأكد أن "هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، وضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام"، بحسب قوله.

في هذا الإطار، قال سركيس أبو زيد، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، إن القوى اللبنانية تكاد تكون متفقة فيما بينها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في آلية إجراء تلك الانتخابات، فضلا عن جاهزية الأجواء السياسية والأمنية حتى لا يحدث إلغاء أو تأجيل للانتخابات.

وأشار أبو زيد إلى أن القرار دائما في لبنان مرهون بالخارج والظرف الإقليمي والدولي، منذ اتفاق الطائف حتى الآن، مضيفا أن التوافق الداخلي أيضًا يعتمد على التوافق الدولي.

ترقب في الشارع العراقي لقرار المحكمة الاتحادية في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية

تتجه الأنظار في العراق إلى جلسة المحكمة الاتحادية، الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول، التي من المتوقع أن تصدر الحكم النهائي بالدعوى المرفوعة بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأفادت تقارير صحفية بأنه تم تأجيل الحوار بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر والقوى السياسية المنضوية تحت مسمّى "الإطار التنسيقي" الرافض لنتائج الانتخابات، والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأضافت نقلا عن مصادر حزبية، أن "التأجيل جاء إلى حين حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي العراقي، أحمد الخضر، أن "المحكمة الاتحادية في العراق ليس من اختصاصها إلغاء نتائج الانتخابات، والأمر من اختصاص مجلس النواب حصرا".

وأوضح أن "مجلس النواب هنا ليس طرفا لأنه حل نفسه بموجب قرار اتخذ من المجلس في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، إضافة إلى أن مجلس النواب المنتخب لم يؤد اليمين الدستورية".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها اليوم على الطعن في نتائج الانتخابات، من الممكن أن تصدر قرارا بإعادة العد والفرز اليدوي في محطات معينة أو محافظات بالكامل ولكنها لا تستطيع إلغاء نتائج الانتخابات".
للمزيد يمكن متابعة عالم سبوتنيك
تقديم: عبد الله حميد، وإعداد: أيمن سنبل
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