اتحاد الشغل التونسي يتوعد الحكومة بالإضراب في هذه الحالة

ووفقا لتصريحات لموقع "الشعب نيوز"، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد سيلجأ إلى الإضرابات في حال رفض الحكومة سحب المنشور رقم 20.وقال: "إذا رفضت الحكومة سحب المنشور عدد 20 وتعنّتت، سيصبح الإضراب القاعدة وسيتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة".وأكد الطاهري أن الاتحاد سيطالب الحكومة "بسحب المنشور المذكور، وفي حال رفضت ذلك سيكون هناك مساران لا ثالث لهما".وعن تلك المسارات، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن أولها أن يصبح "الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء، وبالتالي الفوضى التي لا نريدها، بطبيعة الحال.والمسار الثاني بحسب الطاهري، يتعلق بالتحكيم، حيث قال: "إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية."وكان الطاهري قد صرح سابقا بأن الاتحاد سيقوم "كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية".وانتقد الطاهري المنشور قائلا إنه "يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة"، حسب تعبيره.