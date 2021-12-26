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https://arabic.sputniknews.com/20211226/اتحاد-الشغل-التونسي-يتوعد-الحكومة-بالإضراب-في-هذه-الحالة-1054583012.html
اتحاد الشغل التونسي يتوعد الحكومة بالإضراب في هذه الحالة
اتحاد الشغل التونسي يتوعد الحكومة بالإضراب في هذه الحالة
توعد الاتحاد العام للشغل التنسي بأن يكون الإضراب هو الأصل في التعامل مع الحكومة إذا لم تستجب لسحب المنشور رقم 20. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:59+0000
2021-12-26T14:59+0000
أخبار تونس اليوم
اتحاد الشغل في تونس
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ووفقا لتصريحات لموقع "الشعب نيوز"، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد سيلجأ إلى الإضرابات في حال رفض الحكومة سحب المنشور رقم 20.وقال: "إذا رفضت الحكومة سحب المنشور عدد 20 وتعنّتت، سيصبح الإضراب القاعدة وسيتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة".وأكد الطاهري أن الاتحاد سيطالب الحكومة "بسحب المنشور المذكور، وفي حال رفضت ذلك سيكون هناك مساران لا ثالث لهما".وعن تلك المسارات، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن أولها أن يصبح "الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء، وبالتالي الفوضى التي لا نريدها، بطبيعة الحال.والمسار الثاني بحسب الطاهري، يتعلق بالتحكيم، حيث قال: "إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية."وكان الطاهري قد صرح سابقا بأن الاتحاد سيقوم "كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية".وانتقد الطاهري المنشور قائلا إنه "يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة"، حسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/اتحاد-الشغل-التونسي-الحكومة-أخبرتنا-أنه-ليس-لديها-أموال-لدفع-الرواتب-1053935718.html
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أخبار تونس اليوم, اتحاد الشغل في تونس

اتحاد الشغل التونسي يتوعد الحكومة بالإضراب في هذه الحالة

14:59 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Hassene Dridi
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توعد الاتحاد العام للشغل التنسي بأن يكون الإضراب هو الأصل في التعامل مع الحكومة إذا لم تستجب لسحب المنشور رقم 20.
ووفقا لتصريحات لموقع "الشعب نيوز"، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد سيلجأ إلى الإضرابات في حال رفض الحكومة سحب المنشور رقم 20.
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وقال: "إذا رفضت الحكومة سحب المنشور عدد 20 وتعنّتت، سيصبح الإضراب القاعدة وسيتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة".
ويتعلق المنشور عدد 20، بضرورة حصول الوزراء على تصريح من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قبل التفاوض مع النقابات.
وأكد الطاهري أن الاتحاد سيطالب الحكومة "بسحب المنشور المذكور، وفي حال رفضت ذلك سيكون هناك مساران لا ثالث لهما".
وعن تلك المسارات، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن أولها أن يصبح "الإضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء، وبالتالي الفوضى التي لا نريدها، بطبيعة الحال.
والمسار الثاني بحسب الطاهري، يتعلق بالتحكيم، حيث قال: "إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية."

وأردف : "من حقنا أن نقاضي الحكومة التونسية على ضربها لكل الاتفاقيات الدولية التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية".

وكان الطاهري قد صرح سابقا بأن الاتحاد سيقوم "كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية".
وانتقد الطاهري المنشور قائلا إنه "يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة"، حسب تعبيره.
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