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https://arabic.sputniknews.com/20211226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-ماليزيا-إلى-47-1054592884.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 47
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 47
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ماليزيا إلى 47 قتيلا، وفق ما أعلنته السلطات. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T18:48+0000
2021-12-26T18:48+0000
ماليزيا
فيضانات
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وقالت الشرطة في بيان إنه إلى جانب القتلى المؤكدين، فقد تم الإبلاغ عن خمسة أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين، بحسب وكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" (ANI).ووصل عدد النازحين في البلاد جراء الفيضانات إلى نحو 32 ألفا و934 من خمس ولايات، وفق بيانات إدارة الرعاية الاجتماعية الماليزية.ولا تزال ولاية باهانغ الأكثر تضررا على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية، حيث تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى مراكز الإغاثة من الفيضانات، تليها ولاية سيلانغور مع إجلاء أكثر من 15 ألف شخص.في سياق متصل، حذرت إدارة الصرف والري فى البلاد من حدوث فيضانات جديدة في ولايتي كيلانتان وترينغانو على الساحل الشرقي بين يومي 30 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وفي 18 ديسمبر الجاري، اجتاحت فيضانات عارمة عددا من ولايات البلاد، والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الماليزية أن الفيضانات تسببت في مصرع 14 شخصا على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/الفيضانات-تشرد-الآلاف-في-ماليزيا-1054316198.html
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ماليزيا, فيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 47

18:48 GMT 26.12.2021
© REUTERS / STRINGERفيضانات وانهيارات أرضية في الهند
فيضانات وانهيارات أرضية في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ماليزيا إلى 47 قتيلا، وفق ما أعلنته السلطات.
وقالت الشرطة في بيان إنه إلى جانب القتلى المؤكدين، فقد تم الإبلاغ عن خمسة أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين، بحسب وكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" (ANI).
ووصل عدد النازحين في البلاد جراء الفيضانات إلى نحو 32 ألفا و934 من خمس ولايات، وفق بيانات إدارة الرعاية الاجتماعية الماليزية.
ولا تزال ولاية باهانغ الأكثر تضررا على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية، حيث تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى مراكز الإغاثة من الفيضانات، تليها ولاية سيلانغور مع إجلاء أكثر من 15 ألف شخص.
فيضانات هائلة في فيتنام، 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
الفيضانات تشرد الآلاف في ماليزيا
18 ديسمبر, 18:48 GMT
في سياق متصل، حذرت إدارة الصرف والري فى البلاد من حدوث فيضانات جديدة في ولايتي كيلانتان وترينغانو على الساحل الشرقي بين يومي 30 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي 18 ديسمبر الجاري، اجتاحت فيضانات عارمة عددا من ولايات البلاد، والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الماليزية أن الفيضانات تسببت في مصرع 14 شخصا على الأقل.
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