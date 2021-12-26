ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 47

وقالت الشرطة في بيان إنه إلى جانب القتلى المؤكدين، فقد تم الإبلاغ عن خمسة أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين، بحسب وكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" (ANI).ووصل عدد النازحين في البلاد جراء الفيضانات إلى نحو 32 ألفا و934 من خمس ولايات، وفق بيانات إدارة الرعاية الاجتماعية الماليزية.ولا تزال ولاية باهانغ الأكثر تضررا على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية، حيث تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى مراكز الإغاثة من الفيضانات، تليها ولاية سيلانغور مع إجلاء أكثر من 15 ألف شخص.في سياق متصل، حذرت إدارة الصرف والري فى البلاد من حدوث فيضانات جديدة في ولايتي كيلانتان وترينغانو على الساحل الشرقي بين يومي 30 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وفي 18 ديسمبر الجاري، اجتاحت فيضانات عارمة عددا من ولايات البلاد، والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الماليزية أن الفيضانات تسببت في مصرع 14 شخصا على الأقل.