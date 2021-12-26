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https://arabic.sputniknews.com/20211226/ارتفاع-عدد-المباريات-المؤجلة-في-الدوري-الإنجليزي-إلى-14-1054587072.html
ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي إلى 14
ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي إلى 14
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:18+0000
2021-12-26T16:18+0000
2021-12-26T16:18+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الثلاثاء، حيث تم اتخاذ القرار بسبب حالات فيروس كورونا في صفوف ليدز.وتم تأجيل 14 مباراة حتى الآن في الدوري الممتاز الإنجليزي، حيث لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الظهور.وشددت الرابطة على أن المواجهات ستمضي قدما طالما كان الوضع آمنا لإقامتها، وتابع بيان للرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل نظرا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة".وأكد نادي ليدز عدم ظهور حالات جديدة، في حين أن العينات الإيجابية لأشخاص لا يزالون في العزل.وتسمح قوانين رابطة الدوري الإنجليزي، بتأجيل مباراة لو لم يملك الفريق 14 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى واحد وتدرس كل حالة على حدة.ولدى ليدز 16 نقطة ويحتل المركز الـ16 بعد خوضه 18 مباراة من مباريات الدوري.
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أخبار الدوري الإنجليزي, инфографика
ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي إلى 14
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا.
وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الثلاثاء، حيث تم اتخاذ القرار بسبب حالات فيروس كورونا في صفوف ليدز.
وتم تأجيل 14 مباراة حتى الآن في الدوري الممتاز الإنجليزي، حيث لا تزال
حالات الإصابة بفيروس كورونا
مستمرة في الظهور.
وشددت الرابطة على أن المواجهات ستمضي قدما طالما كان الوضع آمنا لإقامتها، وتابع بيان للرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل نظرا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة".
وأكد نادي ليدز عدم ظهور حالات جديدة، في حين أن العينات الإيجابية لأشخاص لا يزالون في العزل.
وتسمح قوانين رابطة الدوري الإنجليزي، بتأجيل مباراة لو لم يملك الفريق 14 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى واحد وتدرس كل حالة على حدة.
ولدى ليدز 16 نقطة ويحتل المركز الـ16 بعد خوضه 18 مباراة من مباريات الدوري.