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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأردن-يكشف-حقيقة-احتجاز-فتاة-بسفارته-في-بيروت-1054565029.html
الأردن يكشف حقيقة احتجاز فتاة بسفارته في بيروت
الأردن يكشف حقيقة احتجاز فتاة بسفارته في بيروت
كشفت وزارة الخارجية الأردنية حقيقة احتجاز شابة أردنية بسفارتها في العاصمة اللبنانية بيروت. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:42+0000
2021-12-26T06:42+0000
2021-12-26T06:47+0000
احتجاز
الأردن
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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم ابو الفول، إن السفارة الأردنية في لبنان وسائر سفارات الدولة وبقية البعثات الدبلوماسية لا تقوم بالاحتجاز إطلاقا، بحسب موقع "عمون"، أمس السبت.وأوضح المسؤول الأردني أن هذه المهمة من اختصاص أجهزة الأمن وليس البعثات الدبلوماسية.كما نفى الناطق باسم الوزارة أن تكون السفارة الأردنية في لبنان قد تبلغت باحتجاز شابة أردنية من قبل السلطات اللبنانية مؤخرا.يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد كشفت عن اعتقال فتاة أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني.ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن المنظمة، أن الفتاة الأردنية تبلغ من العمر 25 عاما وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حيث حصلت على تأشيرة إنسانية.وأضافت منظمة العفو الدولية أن الشابة ستواجه اضطهادا إذا ما تم إعادتها إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/الأردن-إلغاء-80-من-حجوزات-الفنادق-بسبب-كورونا-1054555061.html
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احتجاز, الأردن
الأردن يكشف حقيقة احتجاز فتاة بسفارته في بيروت 06:42 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 06:47 GMT 26.12.2021)
كشفت وزارة الخارجية الأردنية حقيقة احتجاز شابة أردنية بسفارتها في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم ابو الفول، إن السفارة الأردنية في لبنان وسائر سفارات الدولة وبقية البعثات الدبلوماسية لا تقوم بالاحتجاز إطلاقا، بحسب
موقع "عمون"
، أمس السبت.
وأوضح المسؤول الأردني أن هذه المهمة من اختصاص أجهزة الأمن وليس البعثات الدبلوماسية.
كما نفى الناطق باسم الوزارة أن تكون السفارة الأردنية في لبنان قد تبلغت باحتجاز شابة أردنية من قبل
السلطات اللبنانية
مؤخرا.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد كشفت عن اعتقال فتاة أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني.
ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن المنظمة، أن الفتاة الأردنية تبلغ من العمر 25 عاما وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حيث حصلت على تأشيرة إنسانية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الشابة ستواجه اضطهادا إذا ما تم إعادتها إلى الأردن.