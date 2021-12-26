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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأعلى-أجرا-في-البريميرليغ-ليفربول-يجهز-عرضا-خرافيا-لصلاح-يفوق-راتب-رونالدو-1054562926.html
الأعلى أجرا في البريميرليغ.. ليفربول يجهز عرضا خرافيا لصلاح يفوق راتب رونالدو
الأعلى أجرا في البريميرليغ.. ليفربول يجهز عرضا خرافيا لصلاح يفوق راتب رونالدو
أكدت تقارير صحفية صادرة، أمس السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضا خرافيا لنجمه المصري محمد صلاح للإبقاء على خدماته. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T00:38+0000
2021-12-26T00:38+0000
رونالدو
محمد صلاح
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وينتهي تعاقد محمد صلاح بنهاية الموسم المقبل، لذلك يسعى ليفربول إلى تقديم عرض لا يتم رفضه حتى يجدد عقد الفرعون المصري.وقالت شبكة "ESPN" إن ليفربول سيقدم راتبا لصلاح يفوق راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وبذلك سيكون الأعلى أجرا في البريميرليغ.صلاح (29 عاما) هو هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، متفوقا على رونالدو بـ 8 أهداف.وأكدت الشبكة أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 29 مليون يورو، أي ما يعادل 500 ألف إسترليني أسبوعيا، ليفوق راتب رونالدو الذي يحصل على 400 ألف أسبوعيا.
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رونالدو, محمد صلاح

الأعلى أجرا في البريميرليغ.. ليفربول يجهز عرضا خرافيا لصلاح يفوق راتب رونالدو

00:38 GMT 26.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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أكدت تقارير صحفية صادرة، أمس السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضا خرافيا لنجمه المصري محمد صلاح للإبقاء على خدماته.
وينتهي تعاقد محمد صلاح بنهاية الموسم المقبل، لذلك يسعى ليفربول إلى تقديم عرض لا يتم رفضه حتى يجدد عقد الفرعون المصري.
وقالت شبكة "ESPN" إن ليفربول سيقدم راتبا لصلاح يفوق راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وبذلك سيكون الأعلى أجرا في البريميرليغ.
صلاح (29 عاما) هو هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، متفوقا على رونالدو بـ 8 أهداف.
وأكدت الشبكة أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 29 مليون يورو، أي ما يعادل 500 ألف إسترليني أسبوعيا، ليفوق راتب رونالدو الذي يحصل على 400 ألف أسبوعيا.
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00:38 GMTالأعلى أجرا في البريميرليغ.. ليفربول يجهز عرضا خرافيا لصلاح يفوق راتب رونالدو
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