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الإمارات تعلق رسميا على تقارير إعلامية بشأن احتكار بعض العائلات التجارية الكبرى للاستيراد
الإمارات تعلق رسميا على تقارير إعلامية بشأن احتكار بعض العائلات التجارية الكبرى للاستيراد
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن هناك مشروع قانون بشأن "الوكالات التجارية"، لكنه سابق لأوانه الكشف عن تفاصيله. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:48+0000
2021-12-26T21:48+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد ساعات من نشر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن حكومة الإمارات تعتزم إلغاء احتكار أكبر العائلات التجارية بالدولة بيع السلع المستوردة.وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الحكومة أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة بقرارها، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي تأكيده أنه "لم يعد منطقيا أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا أن نُحدّث اقتصادنا".ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الاقتصاد قولها في بيان "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين".وأكدت على أنه "من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته".وأوضحت الوزارة بأن مشروع القانون "تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات".وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد نشر تقرير"فايننشال تايمز" الذي أكد أن الحكومة الإماراتية اقترحت تشريعا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلق رسميا على تقارير إعلامية بشأن احتكار بعض العائلات التجارية الكبرى للاستيراد

21:48 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceمتحف "مدام توسو دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
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قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن هناك مشروع قانون بشأن "الوكالات التجارية"، لكنه سابق لأوانه الكشف عن تفاصيله.
وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد ساعات من نشر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا يفيد بأن حكومة الإمارات تعتزم إلغاء احتكار أكبر العائلات التجارية بالدولة بيع السلع المستوردة.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الحكومة أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة بقرارها، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي تأكيده أنه "لم يعد منطقيا أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا أن نُحدّث اقتصادنا".
ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الاقتصاد قولها في بيان "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين".
وأكدت على أنه "من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته".
وأوضحت الوزارة بأن مشروع القانون "تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات".
وجاء بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد نشر تقرير"فايننشال تايمز" الذي أكد أن الحكومة الإماراتية اقترحت تشريعا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.
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