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https://arabic.sputniknews.com/20211226/التحالف-العربي-الحوثيون-أطلقوا-430-صاروخا-و851-طائرة-مسيرة-باتجاه-السعودية-1054581196.html
التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية
التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ارتفعت منذ شهر... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:29+0000
2021-12-26T14:29+0000
العالم العربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ شهر فبراير/شباط 2021، مضيفا أن إجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة بلغ 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة مفخخة.وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ تابع للحوثيين، فضلا عن قيام الجماعة اليمنية بزرع 247 لغما بحريا".وأكد المالكي أنه لا توجد مصلحة للسعودية ودول الخليج في العمليات الجارية باليمن سوى إعادة الاستقرار والأمن، مضيفا أن "الحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية ولكن الأداة العسكرية تسعى لتحقيق الأهداف السياسية لتحالف دعم الشرعية في اليمن".واتهم المالكي السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، والذي توفى قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية لجماعة "أنصار الله" خلال هجومها على مأرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/المالكي-السفير-الإيراني-حسن-إيرلو-كان-يقود-العمليات-والتخطيطات-العسكرية-في-مأرب-باليمن-1054579317.html
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العالم العربي

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية

14:29 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ارتفعت منذ شهر فبراير/شباط الماضي حتى الآن إلى 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ شهر فبراير/شباط 2021، مضيفا أن إجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة بلغ 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة مفخخة.
وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ تابع للحوثيين، فضلا عن قيام الجماعة اليمنية بزرع 247 لغما بحريا".
وأكد المالكي أنه لا توجد مصلحة للسعودية ودول الخليج في العمليات الجارية باليمن سوى إعادة الاستقرار والأمن، مضيفا أن "الحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية ولكن الأداة العسكرية تسعى لتحقيق الأهداف السياسية لتحالف دعم الشرعية في اليمن".
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
المالكي: السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب باليمن... فيديو
13:36 GMT
واتهم المالكي السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، والذي توفى قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية لجماعة "أنصار الله" خلال هجومها على مأرب.
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