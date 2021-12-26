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https://arabic.sputniknews.com/20211226/التحالف-يقول-إن-أنصار-الله-قصفت-السعودية-بـ-4300-صاروخا-بالستيا-و851-مسيرة-1054581565.html
"التحالف" يقول إن "أنصار الله" قصفت السعودية بـ 430 صاروخا بالستيا و851 مسيرة
"التحالف" يقول إن "أنصار الله" قصفت السعودية بـ 430 صاروخا بالستيا و851 مسيرة
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية إن جماعة أنصار الله أطلقت 430 صاروخًا بالستيًا و851 مسيّرة تجاه المملكة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:20+0000
2021-12-26T14:30+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وأشار إلى أن "ضحايا هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة أسفر عن مقتل 118 شخصا بينهم 59 سعوديا، وآخرين من جنسيات مختلفة بينها اليمن والهند ومصر وسوريا".وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، بيانات حول قتلى الهجمات المدنية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد المملكة، مشيرا إلى أن الضحايا من بينهم 59 سعوديا و20 يمنيا و14 شخصا من الهند و9 من باكستان.ولفت المتحدث كذلك إلى أن هناك 8 قتلى يحملون جنسية بنغلاديش، بجانب 4 مصريين وشخص واحد من كل من الفلبين والسودان وسوريا ونيبال.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
السعودية
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

"التحالف" يقول إن "أنصار الله" قصفت السعودية بـ 430 صاروخا بالستيا و851 مسيرة

14:20 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 14:30 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية إن جماعة أنصار الله أطلقت 430 صاروخًا بالستيًا و851 مسيّرة تجاه المملكة.
وأشار إلى أن "ضحايا هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة أسفر عن مقتل 118 شخصا بينهم 59 سعوديا، وآخرين من جنسيات مختلفة بينها اليمن والهند ومصر وسوريا".
وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، بيانات حول قتلى الهجمات المدنية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد المملكة، مشيرا إلى أن الضحايا من بينهم 59 سعوديا و20 يمنيا و14 شخصا من الهند و9 من باكستان.
ولفت المتحدث كذلك إلى أن هناك 8 قتلى يحملون جنسية بنغلاديش، بجانب 4 مصريين وشخص واحد من كل من الفلبين والسودان وسوريا ونيبال.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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