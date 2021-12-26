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"التحالف" ينفذ ضربات جوية بعد عملية نقل أسلحة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب من هذا الموقع في صنعاء
"التحالف" ينفذ ضربات جوية بعد عملية نقل أسلحة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب من هذا الموقع في صنعاء
أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية في صنعاء بعد مراقبة ما قال إنها "عملية نقل أسلحة". 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T18:35+0000
2021-12-26T18:35+0000
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وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، إنه "راقب عملية نقل أسلحة وبدأ ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها"، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء.وأكد التحالف، أن العملية التي يقوم بها، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، عرض في وقت سابق اليوم الأحد، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".كما أعلن التحالف، أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ارتفعت منذ شهر فبراير/شباط الماضي حتى الآن إلى 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية.وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ شهر فبراير/شباط 2021، مضيفا أن إجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة بلغ 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة مفخخة.وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ تابع للحوثيين، فضلا عن قيام الجماعة اليمنية بزرع 247 لغما بحريا".
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

"التحالف" ينفذ ضربات جوية بعد عملية نقل أسلحة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب من هذا الموقع في صنعاء

18:35 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Hani Mohammedصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية في صنعاء بعد مراقبة ما قال إنها "عملية نقل أسلحة".
وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس، إنه "راقب عملية نقل أسلحة وبدأ ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها"، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء.
وأكد التحالف، أن العملية التي يقوم بها، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، عرض في وقت سابق اليوم الأحد، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".
كما عرض المالكي صورا قال إنها "لجماعة أنصار الله خلال استخدام منظومة صواريخ باليستية من داخل مطار صنعاء".
كما أعلن التحالف، أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ارتفعت منذ شهر فبراير/شباط الماضي حتى الآن إلى 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة باتجاه السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ شهر فبراير/شباط 2021، مضيفا أن إجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة بلغ 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة مفخخة.
وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ تابع للحوثيين، فضلا عن قيام الجماعة اليمنية بزرع 247 لغما بحريا".
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