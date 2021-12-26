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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الجيش-الروسي-يستلم-منظومة-الدفاع-الجوي-غيبكا-إس-في-عام-2022-1054565336.html
الجيش الروسي يستلم منظومة الدفاع الجوي "غيبكا-إس" في عام 2022
الجيش الروسي يستلم منظومة الدفاع الجوي "غيبكا-إس" في عام 2022
قال قائد الدفاع الجوي في القوات المسلحة الروسية الفريق ألكسندر ليونوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا، إن وحدات الدفاع الجوي ستستلم المنظومات القتالية من طراز... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:50+0000
2021-12-26T06:50+0000
2021-12-26T06:50+0000
رصد عسكري
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والمركبات مجهزة بمعدات استطلاع ونظام تحكم آلي يعد جزءًا من نظام التحكم التكتيكي الموحد.وأضاف أن مركبات "غيبكا- إس" القتالية ستجعل من الممكن القيام بواجب قتالي على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.كما أشار ليونوف إلى أن توريد منظومات الدفاع الجوي المحمولة الحديثة "فيربا" لتشكيلات الأسلحة المشتركة للمناطق العسكرية، التي لها كفاءة عالية في ظروف التشويش البصري، سيستمر أيضًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يستلم منظومة الدفاع الجوي "غيبكا-إس" في عام 2022
قال قائد الدفاع الجوي في القوات المسلحة الروسية الفريق ألكسندر ليونوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا، إن وحدات الدفاع الجوي ستستلم المنظومات القتالية من طراز "غيبكا-إس" لأول مرة العام المقبل.
وأضاف أن مركبات "غيبكا- إس" القتالية ستجعل من الممكن القيام بواجب قتالي على مدار الساعة في الدفاع الجوي والسيطرة على النيران في الوقت الفعلي.
كما أشار ليونوف إلى أن توريد منظومات الدفاع الجوي المحمولة الحديثة "فيربا" لتشكيلات الأسلحة المشتركة للمناطق العسكرية، التي لها كفاءة عالية في ظروف التشويش البصري، سيستمر أيضًا.