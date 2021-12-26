الحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية

ونقلت وكالة عمون، اليوم الأحد، عن فيصل الشبول، أن هذه الإجراءات تتمثل في عدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا بعد تلقى جرعتي المطعوم، وعدم السماح لمن تجاوز 18 عاما مراجعة أي من الهيئات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية إلا بعد تلقى الجرعتين.وذكرت الوكالة أن العمل بأمر الدفاع 35 يأتي انطلاقا من حرص الحكومة الأردنية على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء، بشأن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف حماية صحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح الشبول أن الموجة الثالثة بدأت بالإنحسار، حيث شهدت المملكة خلال الأيام العشرة الأخيرة إنخفاضا مستمرا في نسب الإصابات بكورونا، رغم تسجيل 33 إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة، وإن كانت هذه الإصابات لا تحتاج الدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشار هذا المتحور.وشدد المسؤول الأردني على وجوب تلقي اللقاحات لضمان العودة الطبيعة للحياة، لافتا إلى أن نسب التطعيم ما تزال غير مرضية في المملكة، فهناك إمتناع من قبل البعض عن أخذ اللقاح، منوها إلى أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.وذكر فيصل الشبول أن عدد من تلقوا الجرعة المعززة حتى يوم أمس، قد بلغ 220 ألف، من أصل أكثر من 3 ملايين ممن يتوجب عليهم أخذ الجرعة الثالثة.
وذكرت الوكالة أن العمل بأمر الدفاع 35 يأتي انطلاقا من حرص الحكومة الأردنية على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء، بشأن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف حماية صحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الشبول أن الموجة الثالثة بدأت بالإنحسار، حيث شهدت المملكة خلال الأيام العشرة الأخيرة إنخفاضا مستمرا في نسب الإصابات بكورونا، رغم تسجيل 33 إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة، وإن كانت هذه الإصابات لا تحتاج الدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشار هذا المتحور.