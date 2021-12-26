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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الحكومة-الأردنية-نسبة-التطعيم-في-المملكة-غير-مرضية-1054576274.html
الحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
الحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ستبدأ بتطبيقها بداية العام الجديد خاصة بتطبيق... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:32+0000
2021-12-26T12:32+0000
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ونقلت وكالة عمون، اليوم الأحد، عن فيصل الشبول، أن هذه الإجراءات تتمثل في عدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا بعد تلقى جرعتي المطعوم، وعدم السماح لمن تجاوز 18 عاما مراجعة أي من الهيئات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية إلا بعد تلقى الجرعتين.وذكرت الوكالة أن العمل بأمر الدفاع 35 يأتي انطلاقا من حرص الحكومة الأردنية على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء، بشأن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف حماية صحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح الشبول أن الموجة الثالثة بدأت بالإنحسار، حيث شهدت المملكة خلال الأيام العشرة الأخيرة إنخفاضا مستمرا في نسب الإصابات بكورونا، رغم تسجيل 33 إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة، وإن كانت هذه الإصابات لا تحتاج الدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشار هذا المتحور.وشدد المسؤول الأردني على وجوب تلقي اللقاحات لضمان العودة الطبيعة للحياة، لافتا إلى أن نسب التطعيم ما تزال غير مرضية في المملكة، فهناك إمتناع من قبل البعض عن أخذ اللقاح، منوها إلى أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.وذكر فيصل الشبول أن عدد من تلقوا الجرعة المعززة حتى يوم أمس، قد بلغ 220 ألف، من أصل أكثر من 3 ملايين ممن يتوجب عليهم أخذ الجرعة الثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/الصحة-الأردنية-تتابع-المخالطين-لمصاب-أوميكرون-الذي-لم-يغادر-المملكة-مؤخرا-1053790880.html
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عالم, الأردن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية

12:32 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ستبدأ بتطبيقها بداية العام الجديد خاصة بتطبيق أمر الدفاع رقم 35.
ونقلت وكالة عمون، اليوم الأحد، عن فيصل الشبول، أن هذه الإجراءات تتمثل في عدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا بعد تلقى جرعتي المطعوم، وعدم السماح لمن تجاوز 18 عاما مراجعة أي من الهيئات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية إلا بعد تلقى الجرعتين.
عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
الصحة الأردنية تتابع المخالطين لمصاب "أوميكرون" الذي لم يغادر المملكة مؤخرا
10 ديسمبر, 17:06 GMT
وذكرت الوكالة أن العمل بأمر الدفاع 35 يأتي انطلاقا من حرص الحكومة الأردنية على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء، بشأن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف حماية صحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الشبول أن الموجة الثالثة بدأت بالإنحسار، حيث شهدت المملكة خلال الأيام العشرة الأخيرة إنخفاضا مستمرا في نسب الإصابات بكورونا، رغم تسجيل 33 إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة، وإن كانت هذه الإصابات لا تحتاج الدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشار هذا المتحور.
وشدد المسؤول الأردني على وجوب تلقي اللقاحات لضمان العودة الطبيعة للحياة، لافتا إلى أن نسب التطعيم ما تزال غير مرضية في المملكة، فهناك إمتناع من قبل البعض عن أخذ اللقاح، منوها إلى أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.
وذكر فيصل الشبول أن عدد من تلقوا الجرعة المعززة حتى يوم أمس، قد بلغ 220 ألف، من أصل أكثر من 3 ملايين ممن يتوجب عليهم أخذ الجرعة الثالثة.
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