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"الدفاع والأمن القومي" تنتقد صمت وزيرة الخارجية الليبية بشأن التدخل البريطاني في شؤون البلاد
"الدفاع والأمن القومي" تنتقد صمت وزيرة الخارجية الليبية بشأن التدخل البريطاني في شؤون البلاد
انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، صمت وزارة الخارجية الليبية على ما وصفه بـ"التدخل السافر" من الجانب البريطاني في الشؤون... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T18:33+0000
2021-12-26T18:33+0000
العالم العربي
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وقال الميهوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن البيان الصادر عن السفارة البريطانية في ليبيا، لن يمر دون اتخاذ موقف، وأنه سيطرح الأمر داخل جلسة البرلمان المقررة غدا 27 ديسمبر/كانون الثاني .وأضاف الميهوب في تعليقه على البيان قائلا: "تدخل سافر وغير مقبول وعلى السفيرة رعاية مصالح بلادها فقط، أو أن تصبح غير مرغوب فيها".وفي وقت سابق، أصدرت السفارة البريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.في الإطار ذاته، طالب مجلس بلديات فزان السلطات الليبية بطرد السفيرة البريطانية فورًا، عقب تدخلها بشأن مصير الحكومة، والذي وصفه بـ"السافر".بحسب بيان المجلس، دعا كافة القوى الوطنية للوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات المساس بالسيادة والتدخل الأجنبي.وتجدر الإشارة إلى أن السفارة البريطانية في ليبيا طالبت، الجمعة، في بيان بعدم تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وقالت أنها لا تدعم تشكيل حكومة جديدة وأن الحكومة الحالية يجب أن تستمر حتى تسليم السلطة بعد الانتخابات.
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العالم العربي

"الدفاع والأمن القومي" تنتقد صمت وزيرة الخارجية الليبية بشأن التدخل البريطاني في شؤون البلاد

18:33 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، صمت وزارة الخارجية الليبية على ما وصفه بـ"التدخل السافر" من الجانب البريطاني في الشؤون الليبية.
وقال الميهوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن البيان الصادر عن السفارة البريطانية في ليبيا، لن يمر دون اتخاذ موقف، وأنه سيطرح الأمر داخل جلسة البرلمان المقررة غدا 27 ديسمبر/كانون الثاني .
وأضاف الميهوب في تعليقه على البيان قائلا: "تدخل سافر وغير مقبول وعلى السفيرة رعاية مصالح بلادها فقط، أو أن تصبح غير مرغوب فيها".
وتابع الميهوب: "كما أنتقد بشدة وزارة الخارجية الليبية لغض بصرها وعدم الاحتجاج".
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة البريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.
في الإطار ذاته، طالب مجلس بلديات فزان السلطات الليبية بطرد السفيرة البريطانية فورًا، عقب تدخلها بشأن مصير الحكومة، والذي وصفه بـ"السافر".
بحسب بيان المجلس، دعا كافة القوى الوطنية للوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات المساس بالسيادة والتدخل الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن السفارة البريطانية في ليبيا طالبت، الجمعة، في بيان بعدم تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وقالت أنها لا تدعم تشكيل حكومة جديدة وأن الحكومة الحالية يجب أن تستمر حتى تسليم السلطة بعد الانتخابات.
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