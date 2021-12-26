الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "لعب بالنار"

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني يمتلك كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، محذرا من الاستهانة بقدرات شعبه وعزيمته.واعتبر أن الوضع الحالي نتيجة السياسات الإسرائيلية "بمثابة لعب بالنار غير مقبول"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع.وقال المسؤول الفلسطيني إن استمرار اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية الواقعة شمالي نابلس "إرهابية".وقال أبو ردينة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التوازن وضبط علاقاتهم مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتهم وحسب القانون الدولي.وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متكررة شنها مستوطنون على منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، حيث ينظمون مسيرات للمطالبة بعودتهم لمستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.
وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني يمتلك كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، محذرا من الاستهانة بقدرات شعبه وعزيمته.
واعتبر أن الوضع الحالي نتيجة السياسات الإسرائيلية "بمثابة لعب بالنار غير مقبول"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع.
وقال المسؤول الفلسطيني إن استمرار اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية الواقعة شمالي نابلس "إرهابية".
وقال أبو ردينة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التوازن وضبط علاقاتهم مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتهم وحسب القانون الدولي.
وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متكررة شنها مستوطنون على منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، حيث ينظمون مسيرات للمطالبة بعودتهم لمستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.