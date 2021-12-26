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الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "لعب بالنار"
الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "لعب بالنار"
نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، باعتداءات ارتكبها مستوطنون يهود على بلدات في الضفة الغربية، معتبرة أنها "لعب بالنار". 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:50+0000
2021-12-26T13:50+0000
مستوطنون
فلسطين
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جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني يمتلك كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، محذرا من الاستهانة بقدرات شعبه وعزيمته.واعتبر أن الوضع الحالي نتيجة السياسات الإسرائيلية "بمثابة لعب بالنار غير مقبول"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع.وقال المسؤول الفلسطيني إن استمرار اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية الواقعة شمالي نابلس "إرهابية".وقال أبو ردينة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التوازن وضبط علاقاتهم مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتهم وحسب القانون الدولي.وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متكررة شنها مستوطنون على منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، حيث ينظمون مسيرات للمطالبة بعودتهم لمستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إطلاق-الرصاص-على-ملقيي-الحجارة-كيف-تواجه-فلسطين-التعليمات-الإسرائيلية-الجديدة؟-1054388398.html
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مستوطنون, فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "لعب بالنار"

13:50 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / ABBAS MOMANI
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نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، باعتداءات ارتكبها مستوطنون يهود على بلدات في الضفة الغربية، معتبرة أنها "لعب بالنار".
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني يمتلك كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، محذرا من الاستهانة بقدرات شعبه وعزيمته.
واعتبر أن الوضع الحالي نتيجة السياسات الإسرائيلية "بمثابة لعب بالنار غير مقبول"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع.
وقال المسؤول الفلسطيني إن استمرار اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية الواقعة شمالي نابلس "إرهابية".
وقال أبو ردينة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية.
ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التوازن وضبط علاقاتهم مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتهم وحسب القانون الدولي.
وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متكررة شنها مستوطنون على منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، حيث ينظمون مسيرات للمطالبة بعودتهم لمستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.
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