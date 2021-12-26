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السعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير
السعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير
كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، التفاصيل الخاصة بحجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T08:30+0000
2021-12-26T08:36+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الوزارة أن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة ستجرى عبر تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.وأشارت إلى أن الخدمة ستتم على مدار فترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق أو أحد المرافقين.وكشفت صفحة حجوزات التصاريح في التطبيق أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر "خفيف" طوال أيام الشهر، وهذا يعني أنه من الممكن أداء العمرة بكل يسر.وأظهرت الصفحة أيام الجمعة من كل أسبوع باللون الأحمر "ازدحام مرتفع" في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها.ودعت إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه بإمكان المستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.وأوضحت وزارة الحج أنه يشترط لإضافة المرافقين في التطبيق قبول طلب الإضافة من خلال حساب "توكلنا" للمرافق.ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: "خدمات الحج والعمرة"، ثم "إدارة المرافقين"، ثم "أشخاص قاموا بإضافتي لخدمات الحج والعمرة"، ثم "قبول الطلب"، أو عن طريق تطبيق "اعتمرنا" من خلال "الإعدادات" وخانة "المرافقون".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الحج-والعمرة-السعودية-تعلن-خدمة-جديدة-غير-مسبوقة-صور-1054327764.html
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وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير

08:30 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 08:36 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / STRINGERعمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، 3 مارس/ آذار 2020
عمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، التفاصيل الخاصة بحجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الوزارة أن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة ستجرى عبر تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.
الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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وأشارت إلى أن الخدمة ستتم على مدار فترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق أو أحد المرافقين.
وكشفت صفحة حجوزات التصاريح في التطبيق أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر "خفيف" طوال أيام الشهر، وهذا يعني أنه من الممكن أداء العمرة بكل يسر.
وأظهرت الصفحة أيام الجمعة من كل أسبوع باللون الأحمر "ازدحام مرتفع" في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها.
ودعت إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه بإمكان المستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.
وأوضحت وزارة الحج أنه يشترط لإضافة المرافقين في التطبيق قبول طلب الإضافة من خلال حساب "توكلنا" للمرافق.
ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: "خدمات الحج والعمرة"، ثم "إدارة المرافقين"، ثم "أشخاص قاموا بإضافتي لخدمات الحج والعمرة"، ثم "قبول الطلب"، أو عن طريق تطبيق "اعتمرنا" من خلال "الإعدادات" وخانة "المرافقون".
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