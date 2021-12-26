السعودية تعلن تفاصيل حجز تصاريح العمرة خلال يناير

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الوزارة أن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة ستجرى عبر تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.وأشارت إلى أن الخدمة ستتم على مدار فترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق أو أحد المرافقين.وكشفت صفحة حجوزات التصاريح في التطبيق أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر "خفيف" طوال أيام الشهر، وهذا يعني أنه من الممكن أداء العمرة بكل يسر.وأظهرت الصفحة أيام الجمعة من كل أسبوع باللون الأحمر "ازدحام مرتفع" في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها.ودعت إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه بإمكان المستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.وأوضحت وزارة الحج أنه يشترط لإضافة المرافقين في التطبيق قبول طلب الإضافة من خلال حساب "توكلنا" للمرافق.ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: "خدمات الحج والعمرة"، ثم "إدارة المرافقين"، ثم "أشخاص قاموا بإضافتي لخدمات الحج والعمرة"، ثم "قبول الطلب"، أو عن طريق تطبيق "اعتمرنا" من خلال "الإعدادات" وخانة "المرافقون".
وأشارت إلى أن الخدمة ستتم على مدار فترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق أو أحد المرافقين.
وكشفت صفحة حجوزات التصاريح في التطبيق أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر "خفيف" طوال أيام الشهر، وهذا يعني أنه من الممكن أداء العمرة بكل يسر.
وأظهرت الصفحة أيام الجمعة من كل أسبوع باللون الأحمر "ازدحام مرتفع" في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها.
ودعت إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه بإمكان المستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.
وأوضحت وزارة الحج أنه يشترط لإضافة المرافقين في التطبيق قبول طلب الإضافة من خلال حساب "توكلنا" للمرافق.
ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: "خدمات الحج والعمرة"، ثم "إدارة المرافقين"، ثم "أشخاص قاموا بإضافتي لخدمات الحج والعمرة"، ثم "قبول الطلب"، أو عن طريق تطبيق "اعتمرنا" من خلال "الإعدادات" وخانة "المرافقون".