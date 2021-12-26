تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/السفارة-البريطانية-في-ليبيا-تؤكد-أن-نقل-السلطة-يجب-أن-يتم-عبر-الانتخابات-وتوجه-دعوة-إلى-المرشحين-1054594706.html
السفارة البريطانية في ليبيا تؤكد أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر الانتخابات وتوجه دعوة إلى المرشحين
السفارة البريطانية في ليبيا تؤكد أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر الانتخابات وتوجه دعوة إلى المرشحين
أكدت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الأحد، موقف المملكة المتحدة الثابت في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T20:21+0000
2021-12-26T20:21+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، في بيان لها، إنها تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حد من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخابات نزيهة وشاملة.وشدد البيان على ضرورة نقل السلطة التنفيذية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع، داعيا إلى تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.وختم البيان بأن "المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها".وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي استنكرت أمس السبت، بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدة حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211025/5-دول-غربية-ترحب-بإجراءات-الحكومة-الليبية-لتسهيل-الانتخابات-1050528771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

السفارة البريطانية في ليبيا تؤكد أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر الانتخابات وتوجه دعوة إلى المرشحين

20:21 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
أكدت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الأحد، موقف المملكة المتحدة الثابت في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، في بيان لها، إنها تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حد من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخابات نزيهة وشاملة.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
5 دول غربية ترحب بإجراءات الحكومة الليبية لتسهيل الانتخابات
25 أكتوبر, 12:11 GMT
وشدد البيان على ضرورة نقل السلطة التنفيذية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع، داعيا إلى تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

وطالبت السفارة البريطانية، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، بالاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وأكدت أنها تدعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وختم البيان بأن "المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها".
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي استنكرت أمس السبت، بيان السفارة البريطانية، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".
وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدة حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.
ودعت اللجنة، في الوقت ذاته "الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي".
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:04 GMTوزير مصري يكشف هدية السيسي إلى المواطنين مع بداية العام الجديد
21:02 GMTبلومبرغ: التطعيم ضد كورونا هو الأكبر في التاريخ ويقترب من 9 مليار ملقح
21:01 GMTعادة لدى تناول القهوة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول
20:40 GMTوزير خارجية السودان المكلف يبحث مع سفير موسكو ترتيبات انعقاد الجولة المقبلة للجنة التشاور السياسي
20:28 GMTمصر تعلن كمية لقاحات كورونا المتاحة لديها
20:27 GMTالنيابة المصرية تكشف ملابسات مقتل ابنة ملحن خليجي في القاهرة
20:21 GMTالسفارة البريطانية في ليبيا تؤكد أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر الانتخابات وتوجه دعوة إلى المرشحين
20:01 GMTالاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي... فيديو
19:58 GMTرسميا... تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا
19:51 GMTالعراق... الحشد الشعبي يكشف عن نتائج عملية "حمرين" الأولية
19:47 GMTأهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو
19:44 GMTغارات جوية جديدة للتحالف على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء
19:32 GMTإسرائيل تجري أول دراسة من نوعها في العالم
19:31 GMTبايدن "حزين" لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا
19:30 GMTسلطنة عمان تعتزم تثبيت أجهزة تتبع آلي على سفن الصيد
19:29 GMTإسرائيل ترد على التهديدات الإيرانية: جاهزون للتصدي لأي هجمات صاروخية
18:48 GMTارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ماليزيا إلى 47
18:45 GMTأول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة
18:35 GMT"التحالف" ينفذ ضربات جوية بعد عملية نقل أسلحة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب من هذا الموقع في صنعاء
18:33 GMT"الدفاع والأمن القومي" تنتقد صمت وزيرة الخارجية الليبية بشأن التدخل البريطاني في شؤون البلاد