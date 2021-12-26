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https://arabic.sputniknews.com/20211226/السلطات-الليبية-تعلن-العثور-على-27-جثة-لمهاجرين-بينهم-امرأتان-وطفل-صور-1054584318.html
السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
أعلنت السلطات الليبية العثور على عدد من الجثث لمهاجرين أمام السواحل الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:23+0000
2021-12-26T15:23+0000
2021-12-26T15:23+0000
هجرة غير شرعية
أخبار ليبيا اليوم
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وحسبما نشره الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته في موقع "تويتر"، أكد أن عناصره عثروا على جثث أكثر من عشرة مهاجرين، غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا على الساحل الليبي.وأوضح البيان أن الجثث تم العثور على بعضها وهم 17 جثة، من بينها جثة طفل، على شواطئ منطقة العلوص، مؤكدا أن الجثث تعود لمهاجرين بطريقة غير قانونية.وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 3 مهاجرين، موضحا أن البحث لايزال جاريا عن مهاجرين آخرين داخل البحر.وتظهر الصور التي نشرها الهلال الأحمر الخمس، جثثا مصطفة على الشاطئ موضوعة في أكياس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
هجرة غير شرعية, أخبار ليبيا اليوم
السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
أعلنت السلطات الليبية العثور على عدد من الجثث لمهاجرين أمام السواحل الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وحسبما نشره الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته في موقع "تويتر"، أكد أن عناصره
عثروا على جثث أكثر
من عشرة مهاجرين، غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا على الساحل الليبي.
وأوضح البيان أن الجثث تم العثور على بعضها وهم 17 جثة، من بينها جثة طفل، على شواطئ منطقة العلوص، مؤكدا أن الجثث تعود لمهاجرين بطريقة غير قانونية.
ولفت البيان إلى أن عناصر الهلال الأحمر قد عثرت على 10 جثث أخرى، على شاطىء آخر، مؤكدا أن من بين الجثث امرأتان وطفل.
وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 3 مهاجرين، موضحا أن البحث لايزال جاريا عن مهاجرين آخرين داخل البحر.
وقال أسامة الساكت، رئيس مستشفى الخمس المسؤول عن الجثث، إنهم "
بقوا في البحر لمدة يوم تقريبا"، موضحا أن "الجثث ما زالت سليمة".
وتظهر الصور التي نشرها الهلال الأحمر الخمس، جثثا مصطفة على الشاطئ موضوعة في أكياس.