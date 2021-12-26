تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/السلطات-الليبية-تعلن-العثور-على-27-جثة-لمهاجرين-بينهم-امرأتان-وطفل-صور-1054584318.html
السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
أعلنت السلطات الليبية العثور على عدد من الجثث لمهاجرين أمام السواحل الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:23+0000
2021-12-26T15:23+0000
هجرة غير شرعية
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg
وحسبما نشره الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته في موقع "تويتر"، أكد أن عناصره عثروا على جثث أكثر من عشرة مهاجرين، غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا على الساحل الليبي.وأوضح البيان أن الجثث تم العثور على بعضها وهم 17 جثة، من بينها جثة طفل، على شواطئ منطقة العلوص، مؤكدا أن الجثث تعود لمهاجرين بطريقة غير قانونية.وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 3 مهاجرين، موضحا أن البحث لايزال جاريا عن مهاجرين آخرين داخل البحر.وتظهر الصور التي نشرها الهلال الأحمر الخمس، جثثا مصطفة على الشاطئ موضوعة في أكياس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050503093_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d025a07c1b266c8026f9dc3b635c1c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هجرة غير شرعية, أخبار ليبيا اليوم

السلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور

15:23 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Valeria Mongelli
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الليبية العثور على عدد من الجثث لمهاجرين أمام السواحل الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وحسبما نشره الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته في موقع "تويتر"، أكد أن عناصره عثروا على جثث أكثر من عشرة مهاجرين، غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا على الساحل الليبي.
وأوضح البيان أن الجثث تم العثور على بعضها وهم 17 جثة، من بينها جثة طفل، على شواطئ منطقة العلوص، مؤكدا أن الجثث تعود لمهاجرين بطريقة غير قانونية.

ولفت البيان إلى أن عناصر الهلال الأحمر قد عثرت على 10 جثث أخرى، على شاطىء آخر، مؤكدا أن من بين الجثث امرأتان وطفل.

وأوضح البيان أنه تم إنقاذ 3 مهاجرين، موضحا أن البحث لايزال جاريا عن مهاجرين آخرين داخل البحر.

وقال أسامة الساكت، رئيس مستشفى الخمس المسؤول عن الجثث، إنهم "بقوا في البحر لمدة يوم تقريبا"، موضحا أن "الجثث ما زالت سليمة".

وتظهر الصور التي نشرها الهلال الأحمر الخمس، جثثا مصطفة على الشاطئ موضوعة في أكياس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTالحكومة المغربية تشكر الإمارات في "إكسبو دبي"
16:33 GMTإحساسان يشيران إلى مستويات شديدة الانخفاض لـ"فيتامين د"
16:18 GMTارتفاع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي إلى 14
16:16 GMTبيل غيتس يكشف عن "أكبر مخاوفه" لعام 2022
16:14 GMTهل قررت الشرعية اليمنية إنهاء الخلافات مع الانتقالي بعد إقالتها محافظ "شبوة"؟
16:08 GMTالمشري يحمل البرلمان والمفوضية والقضاء مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
16:04 GMTبالأسماء... غياب 8 لاعبين من الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري
16:03 GMTالكرملين: نأمل أن يكون إطلاق "تسيركون" بمثابة ملاحظة مقنعة للغرب
15:54 GMTالسعودية وأمريكا تختتمان التمرين الثنائي "الجاهزية القتالية"
15:53 GMTهل سجل العراق إصابات بأوميكرون؟... وزارة الصحة تجيب
15:51 GMTالحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون
15:46 GMTمصر... منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات
15:41 GMTإيران تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 12 دولة أوروبية وأفريقية
15:36 GMTإيران تطلق سراح السجناء المسيحيين مؤقتا للاحتفال بعيد الميلاد
15:34 GMTالنصر السعودي يخطط لصفقة كبرى في موسم الانتقالات الشتوية
15:31 GMTكندا: الصين تلعب على انقسامات الديمقراطيات
15:28 GMTستيفاني ويليامز تتحدث عن ترشح سيف الإسلام والدبيبة للانتخابات الرئاسية وتوجه دعوة إلى الليبيين
15:26 GMT5 فوائد صحية لتناول شاي الزنجبيل والليمون في الشتاء
15:23 GMTالسلطات الليبية تعلن العثور على 27 جثة لمهاجرين بينهم امرأتان وطفل... صور
15:18 GMTإعلام: بايدن يصادق على قانون يحظر البضائع الصينية التي صنعها المسلمون الأيغور قسرا